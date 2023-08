Liệu chỉ có chất caffeine trong cà phê mới làm chúng ta tỉnh táo?

Các nhà nghiên cứu cho rằng không hẳn chỉ có caffein trong cà phê mới giúp con người tỉnh táo. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tuyển 83 người uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày để tiến hành quét MRI để họ có thể quan sát hoạt động não bộ của những người tham gia.

Trong tổng số đó, 47 người được quét trước khi uống tách cà phê buổi sáng, sau đó là 30 phút khi họ uống một tách. 36 người khác chỉ đơn giản được cung cấp caffein pha loãng trong nước nóng - không có cà phê - và trải qua các loại quét MRI tương tự trước và sau khi họ uống đồ uống.

Các kết quả, được công bố vào tuần trước trên tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience, gợi ý rằng một số thay đổi nhất định trong hoạt động của não chỉ là do cà phê, trong khi những thay đổi khác cũng là do caffein.

Các bản quét tiết lộ rằng cả hai nhóm - những người tiêu thụ caffein và những người uống cà phê - sau đó đều giảm hoạt động ở một phần não khiến mọi người ở trạng thái nghỉ ngơi.

Điều đó cho thấy rằng mọi người đã sẵn sàng hơn để bắt đầu ngày mới và tương tác với những người khác sau khi uống một trong hai loại đồ uống.

Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffein, một chất kích thích tâm thần, có thể giúp mọi người cảm thấy hưng phấn và tỉnh táo hơn.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng hình ảnh, mùi hoặc vị của cà phê có thể giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo, bất kể hàm lượng caffein.

Giáo sư Sousa nói: “Niềm vui được trao cho một cá nhân thích uống cà phê vào buổi sáng, đó thực sự là một phần của hầu hết các nghi thức cũng thực sự quan trọng để cá nhân đó cảm thấy rằng 'Tôi đã sẵn sàng cho một ngày'".

Ông nói thêm rằng những người không thường xuyên uống cà phê có thể không gặp tác dụng tương tự.

Ngoài chất caffein, các nhà khoa học còn tin rằng hình ảnh cà phê có thể kích hoạt những ký ức tích cực hoặc khiến một người tin rằng họ sắp cảm thấy tỉnh táo hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Uma Naidoo, bác sĩ tâm thần tại Trường Y Harvard, cho biết hình ảnh cà phê có thể kích hoạt những ký ức tích cực hoặc khiến một người tin rằng họ sắp cảm thấy tỉnh táo hơn.

“Tác động trực quan của cà phê là mạnh mẽ. Nó có thể giống như, 'Ồ, tôi nghĩ bây giờ có thứ gì đó mang lại cho tôi năng lượng. Tôi sắp có thứ gì đó mang lại cho tôi luồng gió thứ hai mà tôi cần trong công việc hoặc học tập”.

Cô ấy nói thêm, điều đó khác với hiệu ứng giả dược, vì cà phê vẫn gây ra phản ứng về thể chất và có lẽ là cảm xúc.

Cả hai nhà nghiên cứu đều cho biết, cũng có khả năng các hóa chất tự nhiên có trong cà phê có thể có tác dụng độc lập đối với hoạt động của não, ngoài tác dụng của caffein.

Ví dụ, một nhóm hóa chất trong cà phê có tên là epicatechin đã được chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ trong các nghiên cứu trên động vật .