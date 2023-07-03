Đặt 2 củ tỏi dưới gối trước khi đi ngủ, sau một thời gian, 5 lợi ích này có thể “đến trong thầm lặng”

Sống khỏe 03/07/2023 12:03

Đặt tỏi dưới gối sẽ mang lại rất nhiều tác dụng bao gồm giúp giảm đau đầu, giảm căng thẳng và sự lo lắng, tăng cường hệ miễn dịch, và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật khác.

Những năm gần đây, nhận thức về sức khỏe của con người ngày càng mạnh mẽ, tỏi cũng được nâng lên thành “thần dược”. Nhiều người cho rằng ăn nhiều tỏi có thể đạt được tác dụng phòng chống ung thư và nước tỏi cũng có thể đun khi ho.

Tác dụng của tỏi là gì?

Các chất dinh dưỡng có trong tỏi rất phong phú, hàm lượng nước cao tới 69,9 gam trên 100 gam, protein là 4,3 gam, chất béo là 0,2 gam, carbohydrate là 24,8 gam, các nguyên tố canxi, phốt pho và sắt đều có.

Tỏi cũng chứa axit folic và vitamin không thể thiếu đối với cơ thể con người, có thể giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, ổn định hoạt động của thể lực trong thời gian ngắn, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Đặt tỏi dưới gối khi đi đi ngủ có lợi ích gì?

Làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ

Nhiều người gặp phải tình trạng mất ngủ, không ngủ được là rất đau đầu. Ngay cả khi họ ngũ, hầu hết đều ngủ không ngon, lúc nào cũng mơ và ngủ không yên giấc.

Đặt 2 củ tỏi dưới gối trước khi đi ngủ, sau một thời gian, 5 lợi ích này có thể “đến trong thầm lặng” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, một vài nhánh tỏi có thể giúp bạn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, đặt tỏi dưới gối có thể giúp bạn giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, cho bạn giấc ngủ ngon.

Khử trùng và loại bỏ ve

Bọ ve không thể nhìn thấy bằng mắt thường và thường bị mọi người bỏ qua. Do ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí, ve sẽ sinh sản trên ga trải giường, gối và tiếp xúc trực tiếp với da gây bệnh cho cơ thể trong một đêm.

Do đó, bạn có thể đặt hai nhánh tỏi dưới gối trước khi đi ngủ, có thể có tác dụng kháng khuẩn.

Tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng ức chế các loại vi khuẩn khác nhau, do đó loại bỏ bọ ve và vi khuẩn trên tấm trải giường, đồng thời đạt được hiệu quả khử trùng và loại bỏ bọ ve.

Đặt 2 củ tỏi dưới gối trước khi đi ngủ, sau một thời gian, 5 lợi ích này có thể “đến trong thầm lặng” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc chống muỗi

Thường xuyên đặt tỏi dưới gối, không chỉ có thể cải thiện tình trạng rối loạn giấc ngủ mà còn có tác dụng đuổi muỗi, giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ, đạt được hiệu quả tiêu sưng, khử trùng. Vi khuẩn gây bệnh trong gối có thể được loại bỏ, cải thiện chứng mất ngủ và ngăn ngừa muỗi đốt.

Ngăn ngừa cảm lạnh

Rất nhiều bệnh cảm cúm, cảm lạnh đều do virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Vì thế công năng chính của tỏi là ngăn chặn virus, kháng viêm, diệt khuẩn, những loại tỏi này khiến cơ thể sinh ra kháng thể để chống lại sự bùng phát của bệnh tật.

Đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa, nhiều người rất dễ bị cảm cúm, cảm lạnh, sốt khi chuyển mùa. Vì vậy, khi chuyển mùa, bạn cũng có thể đặt một ít tỏi dưới gối, hoặc ăn một ít tỏi để tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng.

Chữa chóng mặt, nhức đầu

Người già thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu dù là do trúng gió hay do thiếu máu và oxy cung cấp cho não.

Đặt hai nhánh tỏi dưới gối trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy tuần hoàn máu trong đầu, cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, giảm thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, tăng cường trao đổi chất, giảm gánh nặng cho cơ thể, cải thiện chứng mất ngủ.

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Từ khóa:   sức khỏe tỏi lợi ích

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