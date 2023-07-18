6 hành vi sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của đàn ông: hút thuốc, uống rượu chỉ đứng thứ 5, vị trí số 1 hầu như ai cũng mắc phải

Chế độ ăn uống không điều độ trong thời gian dài, ăn nhiều đồ chiên rán , đồ ăn nhiều chất béo dễ dẫn đến béo phì, từ đó gây ra các loại bệnh tật, đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan, thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể.

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Nicotine sẽ làm co các mạch máu trên da và những người hút thuốc sẽ có khả năng bị nhăn da cao hơn và trông già hơn so với những người cùng tuổi.

Uống rượu có thể làm giảm hàm lượng dầu trong da, điều này sẽ ảnh hưởng đến chức năng bình thường của da và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Không thích thể thao, xếp thứ 4

Việc lười vận động sẽ khiến quá trình lưu thông máu trong cơ thể bị chậm lại, việc thải một số chất thải trao đổi chất cũng bị chậm lại, lâu ngày dễ dẫn đến cơ thể bị lão hóa nhanh hơn.

Thức khuya, xếp thứ 3

Thức khuya sẽ khiến các cơ quan nội tạng không được nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời còn có thể gây rối loạn nội tiết , thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể.

Thường căng thẳng quá mức, xếp thứ 2

Căng thẳng quá mức có thể kích thích quá mức các dây thần kinh giao cảm trong cơ thể, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí "Cell Metabolism" cũng xác nhận quan điểm này, nhưng chỉ cần con người thoát khỏi trạng thái căng thẳng, hiện tượng này nhìn chung có thể giảm bớt.

Quá nhiều cảm xúc tiêu cực, đứng đầu

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Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Aging đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với những cảm xúc tiêu cực như cô đơn, sợ hãi và trầm cảm có thể thúc đẩy quá trình lão hóa một cách đáng kể.

Nó thậm chí còn liên quan đến việc tăng tuổi sinh học lên 20 tháng , gây hại hơn 32% so với hút thuốc.

Không phải lão hóa và bệnh tật quyết định tuổi thọ mà lối sống mới là mấu chốt

Các yếu tố quyết định tuổi thọ bao gồm di truyền, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên, điều kiện y tế và lối sống , trong đó lối sống là yếu tố chiếm ưu thế (60%) và gần như đóng vai trò quyết định. Nhiều người không sống thọ có thể liên quan đến thói quen sinh hoạt không tốt.

Vì vậy, làm thế nào để để bản thân già đi từ từ?

Sử dụng bộ não của bạn thường xuyên

Bộ não của chúng ta là một cơ quan có dùng có thải, sử dụng lâu dài có thể tăng tốc độ tuần hoàn máu trong não, rất tốt cho việc cung cấp máu và cung cấp chất dinh dưỡng cho mô não, đồng thời có thể trì hoãn sự lão hóa của não

Tập thể dục thường xuyên

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Tập thể dục có thể thúc đẩy sức mạnh cơ bắp trong cơ thể và ngăn ngừa mất cơ bắp, tập thể dục lâu dài có thể khiến cả người trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi.

Chú ý tập thể dục lâu dài và làm những gì có thể, không được ép buộc bản thân.

Làm tốt nhiệm vụ chống nắng

Lão hóa da liên quan nhiều đến lão hóa da, bạn nên chú ý chống nắng khi ra ngoài hàng ngày, có thể thoa kem chống nắng, đội mũ để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào da.

Trong cuộc sống, chúng ta nên tránh làm một số hành vi sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, những hành vi này còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta, vì vậy chúng ta phải hết sức lưu ý điều này.

Lão hóa là điều khó tránh khỏi của mỗi người, tuy nhiên một số thói quen xấu trong cuộc sống sẽ khiến lão hóa diễn ra nhanh hơn, nếu mắc phải những thói quen này bạn nên chú ý để loại bỏ kịp thời.