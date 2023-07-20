Một người phụ nữ tên Dandan ở Trung Quốc đã chia sẻ cô mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể đau đớn đến mức không chịu được và có khả năng tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Theo thông tin từ China Press, cơ thể của Dandan bị hàng nghìn khối u hoành hành, khó chịu như bị kiến ​​cắn, vì thế cô chỉ có thể quỳ gối trên giường, thậm chí cổ cũng khó di chuyển.

Dandan mô tả rằng những khối u giống như cỏ dại và cũng giống như một cái hố không đáy. Bác sĩ nói rằng Dandan có khối u trong dạ dày với kích thước to nhỏ khác nhau, đúng như tên gọi, u xơ thần kinh phát triển thành từng đám ở những nơi có dây thần kinh.

Khi Dandan đi khám bệnh, cô nói rằng đau đến mức không thể chịu đựng được. Bác sĩ cho biết nếu cô không được điều trị, sức khỏe cô sẽ dần suy giảm và cuối cùng sẽ chết trong đau đớn.

Cô mắc căn bệnh u xơ thần kinh khiến cơ thể ngày một suy giảm. Ảnh: China Press

Sau khi bài viết này được đăng lên, nhiều người đã để lại những lời nhắn nhủ như

“Nhóm bệnh nhân bị u xơ thần kinh ở đây”.

“Ôi trời ơi, còn hy vọng chữa khỏi không? Quá đáng sợ”.

“Các bạn phải chú ý đến những nốt sần sùi trên cơ thể mình, đi đến bệnh viện để sàng lọc khối u xơ thần kinh. Điều này cũng sẽ được di truyền”.

Dandan cũng đã bình luận rằng: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hy vọng những người tốt bụng có thể giúp tôi vượt qua khó khăn!”

4 dấu hiệu sẽ xảy ra trước khi ung thư di căn hoặc tái phát cần chú ý nếu không muốn phát hiện bệnh quá trễ Sự xuất hiện của bệnh ung thư thường ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến sự an toàn tính mạng, vì thế việc phát hiện ra là một công đoạn rất quan trọng đối với mỗi người.

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