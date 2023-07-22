Nếu cơn đau tim do tổn thương cơ tim tiếp tục phát triển mà không được chú ý, nó có thể dẫn đến bệnh tim nghiêm trọng và gây tổn thương cho cơ thể.

Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim rất cao và tác động tiêu cực của việc cung cấp máu kém trong thời gian xảy ra cơn đau tim cũng rất rõ ràng.

Có thể nói, cơn nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến đột tử trong vài phút và nhiều người trong cuộc sống có thể đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh do xử trí không đúng cách.

Đặc điểm điển hình của nhồi máu cơ tim là: khởi phát nhanh, dễ tái phát, đột tử,…Vì vậy, một cơn đau tim có thể xảy ra nhanh như thế nào?

Do đó, nếu trong cơ thể bạn xuất hiện 5 tình trạng này thì nên đi khám ngay, bởi đây có thể là dấu hiệu báo trước của nhồi máu cơ tim.

Bệnh mạch vành là bệnh tim thường gặp, phổ biến nhất là cơn đau thắt ngực, nguy hiểm nhất là cơn đau thắt ngực không ổn định, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì hậu quả khôn lường.

Hạ huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hàng ngày, một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim có mức huyết áp thấp hơn và kéo dài hơn, điều này là do các mô xung quanh cơ tim bị hoại tử diện tích lớn, dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn.

Triệu chứng huyết áp thấp này có thể kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn, và nó sẽ từ từ tăng lên trong giai đoạn sau, nhưng nó sẽ không tăng lên mức bình thường.

Do đó, khi phát hiện huyết áp của mình bị tụt thấp hơn mức bình thường trong một thời gian dài, bạn cần phải cảnh giác hơn.

Buồn nôn

Có thể nhiều người không nghĩ rằng buồn nôn cũng là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim. Trong nhồi máu cơ tim, các phản ứng hợp lý có thể được thực hiện tùy thuộc vào trường hợp.

Nhưng nếu bạn bị nhồi máu cơ tim kém, nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa của bạn.

Triệu chứng rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra ở nhiều người nhưng nhiều người chỉ lầm tưởng đây là bệnh lý đường tiêu hóa chứ không nghĩ rằng nhồi máu cơ tim cũng có thể gây ra biểu hiện này.

Nhưng điều mà nhiều người không biết đó là nhồi máu cơ tim thành dưới sẽ khiến người bệnh bị chướng bụng liên tục buồn nôn. Do đó, cần phải có biện pháp đối phó kịp thời sau khi xác định tình trạng bất thường.

Đau trước ngực

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có thể phát hiện các triệu chứng không tốt khác nhau khi bị ảnh hưởng bởi cơn đau tim, đặc biệt là có thể xuất hiện cơn đau thể chất rõ ràng. Nếu bạn cảm thấy đau như bị ép ở vùng trước tim, đó cũng có thể là dấu hiệu của đau tim.

Điều này là do sau khi bị nhồi máu cơ tim, các cơ quan quan trọng của tim thiếu nguồn cung cấp máu và sau khi bị ảnh hưởng, vùng trước tim sẽ cảm thấy đau rõ ràng.

Nhìn chung, nếu có dấu hiệu như vậy thì tốt nhất nên đi kiểm tra ngay, nếu không vùng trước tim sẽ bị chèn ép, đau đớn, có thể đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người bệnh.

Đau bụng trên

Một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim có thể bị co giật, đau các cơ quan gần tim do vùng tim bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy lâu ngày, đặc biệt trong vòng 24 giờ.

Trước khi khởi phát nhồi máu cơ tim, họ dễ có các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Tình trạng này dễ khiến người bệnh lầm tưởng hệ tiêu hóa có vấn đề mà dùng thuốc chống nôn, cầm tiêu chảy để điều trị bệnh.

Điều này dẫn đến nhồi máu cơ tim không được phát hiện kịp thời, từ đó khiến bệnh tình kéo dài, cản trở việc điều trị kịp thời.

Chứng loạn nhịp tim

Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn nhịp tim là sự bất thường về tần số và nhịp điệu của nhịp tim. Đây là phần quan trọng nhất của bệnh tim mạch và có thể xảy ra đơn lẻ hoặc cùng với các bệnh tim mạch khác.

Theo số liệu lâm sàng hiện nay, gần 75-95% bệnh nhân nhồi máu cơ tim có nhịp tim bất thường trong vòng 1-2 tuần sau khi khởi phát, đặc biệt là trong vòng 24 giờ.

Trong số những bệnh nhân này, hầu hết bệnh nhân sẽ xuất hiện rối loạn nhịp thất mới, trong khi một số ít bệnh nhân có thể kèm theo nhịp nhanh thất mới và rung tâm nhĩ, trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đột tử.