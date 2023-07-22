Bà nói rằng mình đã bị đau bụng từng cơn trong nửa năm nhưng chưa bao giờ chú ý đến nó.

Bà Vương, 40 tuổi, không bao giờ nghĩ rằng mình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày sau khi đến bệnh viện vì đau bụng .

Gần đây, bà Vương cảm thấy tần suất các cơn đau bụng thường xuyên hơn, cơn đau còn dữ dội hơn trước. Để tìm ra nguyên nhân, bà Vương đã cùng chồng đến bệnh viện .

Mỗi lần đau, bà Vương đều ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau , triệu chứng cứ lặp đi lặp lại nhưng mãi không khỏi.

Sau đó được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư dạ dày ở tuổi 40, bà Vương và gia đình cô đặc biệt khó hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Bà Vương nói rằng cả bố và mẹ đều không bị ung thư dạ dày và mình cũng không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc bệnh ung thư dạ dày khi còn trẻ như vậy.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, bác sĩ phát hiện thủ phạm khiến bà Vương mắc bệnh ung thư dạ dày thực chất là do thói quen ăn uống không lành mạnh.

Bà Vương đặc biệt thích ăn đồ chua và đồ hun khói, hầu như trong ba bữa mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy hai loại thực phẩm này.

Ngoài sở thích ăn uống, cô Vương còn thích làm hai loại đồ ăn này, trong nhà hũ lớn nhỏ đều chất đầy đồ ngâm, trên tường treo đủ loại đồ hun khói.

Cô ấy thích chế biến và ăn uống, trong một thời gian dài, bà Vương chưa bao giờ cảm thấy những thực phẩm này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhưng bác sĩ nói với cô rằng chính những thực phẩm này đã gây ra ung thư dạ dày.

Vì thế dưới đây là 3 thực phẩm không nên để lâu trong tủ lạnh

Thực phẩm bị mốc

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Thức ăn trong tủ lạnh sẽ không bị mốc?

Tất nhiên là không, mặc dù tủ lạnh có thể nâng cao hạn sử dụng của thực phẩm nhưng không phải là vĩnh viễn, đặc biệt là thực phẩm trong tủ lạnh, dù có đặt trong tủ lạnh thì lâu ngày vẫn có thể bị mốc .

Thức ăn bị mốc rất có hại cho dạ dày, bởi vì thức ăn bị mốc có chứa aflatoxin B1, đây là chất gây ung thư mạnh, ăn phải thức ăn bị mốc sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Đồ chua

Thực phẩm ngâm chua chứa nhiều muối, lượng muối cao rất có hại cho dạ dày, tác hại trực tiếp nhất là lượng muối cao tạo áp suất thẩm thấu cao trong dạ dày, sẽ làm tổn thương hàng rào niêm mạc dạ dày.

Nếu để chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài không chỉ làm tăng tỷ lệ viêm dạ dày, loét dạ dày mà còn tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày .

Trong quá trình ngâm chua thực phẩm cũng sẽ sinh ra một lượng lớn nitrat, sau khi vào dạ dày nitrat sẽ chuyển hóa thành nitrit, sau đó kết hợp với protein tạo thành nitrosamine, đây là một chất gây ung thư mạnh.

Thực phẩm hun khói

Ảnh minh họa: Internet

Giống như thực phẩm ngâm chua, thực phẩm hun khói cũng là thực phẩm chứa nhiều muối, ăn thực phẩm hun khói trong thời gian dài sẽ không tốt cho dạ dày.

Trong quá trình chế biến thực phẩm hun khói sẽ sinh ra một lượng lớn benzopyrene, benzopyrene là chất gây ung thư, tiêu thụ lâu dài sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Những gì chúng ta ăn có liên quan mật thiết đến sức khỏe của dạ dày, để có một dạ dày tốt hơn, ngoài việc tránh xa ba loại thực phẩm trên, hãy cố gắng chọn càng nhiều nguyên liệu tươi càng tốt, chú ý cân bằng dinh dưỡng và duy trì đều đặn ba bữa trong ngày.

Dạ dày của chúng ta rất dễ bị tổn thương, đối với những người bị bệnh dạ dày, chúng ta phải ghi nhớ rằng dạ dày phụ thuộc vào việc điều trị và nuôi dưỡng, nếu không chú ý bồi bổ dạ dày thì dù có uống bao nhiêu thuốc dạ dày cũng không khỏi.