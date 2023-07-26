Tiết lộ 3 bí quyết để gan “trẻ mãi không già”

Gan là một bộ phận quan trọng trong cơ thể, vì thế con người cần phải giữ gìn và bảo vệ sức khỏe gan của mình. Dưới đây là một số cách đơn giản để giúp duy trì sức khỏe gan.
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Tuổi thọ cao nhất của gan là 3 tuổi
Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên "Cell Systems", một tạp chí phụ của tạp chí "Cell", đã chỉ ra rằng bất kể một người bao nhiêu tuổi, tuổi trung bình của gan là dưới 3 tuổi và sự lão hóa của tuổi thọ không ảnh hưởng đến sự đổi mới của các tế bào gan.
Nghiên cứu được hoàn thành bởi Trung tâm Trị liệu Tái tạo của Đại học Kỹ thuật Dresden ở Đức.
Nhóm các nhà sinh học, vật lý học, toán học và bác sĩ lâm sàng tham gia nghiên cứu đã phân tích gan của một số người chết trong độ tuổi từ 20 đến 84 và khẳng định rằng dù bao nhiêu tuổi thì tuổi tế bào gan của những người này gần như giống nhau, tức là khoảng 3 tuổi.
Các phát hiện cho thấy rằng nhu cầu của cơ thể đối với khối lượng gan được điều chỉnh bởi sự thay thế liên tục của các tế bào gan, một quá trình được duy trì ngay cả ở tuổi già và rất quan trọng đối với các khía cạnh như tái tạo gan và hình thành ung thư.
Bí quyết để gan luôn khỏe
Để duy trì một lá gan khỏe mạnh và cho phép nó có khả năng sửa chữa bền vững, cần phải thực hiện những điều sau:
Giảm cân, hạ mỡ máu: Người béo phì bị gan nhiễm mỡ cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, tốt nhất là chế độ ăn ít chất béo, chủ yếu là chất béo có nguồn gốc thực vật, hạn chế ăn nhiều cholesterol. Đồng thời nên tập thể dục vừa phải khoảng 30 phút
Không nên uống quá nhiều thuốc bảo vệ gan: thuốc bảo vệ gan chỉ có tác dụng điều trị bệnh phụ trợ, điều trị triệu chứng chứ không điều trị tận gốc, đã là thuốc thì dùng quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.
Ăn điều độ gan động vật: Để gan “bồi bổ”, một số người sẽ chọn cách ăn nhiều gan động vật, tuy nhiên cách làm này là không nên.
Gan động vật có hàm lượng cholesterol cao và cũng có thể chứa độc tố. Người bệnh gan thì gan đã có sẵn tổn thương, chẳng hạn ăn quá nhiều gan động vật sẽ không bảo vệ được gan mà còn làm tổn thương gan.
Nên kiểm soát lượng thịt ăn vào trong khẩu phần ăn hàng ngày, đồng thời ăn nhiều thực phẩm có thể tăng cường chức năng giải độc của gan như súp lơ, cà chua, dưa chuột , mướp đắng, cà rốt,..