Chanh kết hợp với một thứ được gọi là thuốc nhuận tràng tự nhiên, tác dụng giải độc cơ thể và làm phẳng bụng dưới

Sống khỏe 29/07/2023 10:30

Chanh là một loại quả tốt cho sức khỏe và nếu kết hợp với gừng, ngoài việc giúp giảm cân hiệu quả thì nó còn làm cho cơ thể thoải mái và khỏe mạnh.

Chanh là một loại trái cây rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, rất giàu axit xitric và vitamin , có tác dụng làm đẹp da rất tốt.

Gừng cũng là một loại gia vị rất thông dụng, có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu ứ, tiêu viêm và khử trùng, loại bỏ ẩm ướt và xua tan cảm lạnh.

Nếu bạn kết hợp cả hai lại với nhau để uống nước, nó đơn giản là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau, chanh có thể giúp trung hòa vị cay và hăng của gừng, giúp bạn dễ dàng tiếp nhận hơn.

Chanh kết hợp với một thứ được gọi là thuốc nhuận tràng tự nhiên, tác dụng giải độc cơ thể và làm phẳng bụng dưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày uống một ly nước chanh gừng có thể giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng tỷ lệ trao đổi chất, kịp thời loại bỏ độc tố và cặn bã trong cơ thể, đồng thời khí ẩm và lạnh cũng được thải ra ngoài. Nó cũng có thể giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, bụng dưới sẽ lặng lẽ phẳng.

Cách pha nước chanh gừng:

Cách pha cũng rất đơn giản, rửa sạch gừng và chanh rồi cắt thành từng lát mỏng, sau đó cho các lát gừng vào nước đun sôi một lúc, sau khi sôi thì tắt bếp và để nguội tự nhiên.

Khi nhiệt độ nước thấp hơn khoảng 60 độ thì cho lát chanh vào trong, để không làm mất chất dinh dưỡng của lát chanh.

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Từ khóa:   chanh gừng giải độc sức khỏe

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