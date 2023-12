Ung thư nguy hiểm. Ảnh: Internet

Mệt mỏi: Người bệnh ung thư thường cảm thấy kiệt sức và thiếu năng lượng do sự phát triển của khối u.

Ăn mất ngon: Ung thư cũng khiến người bệnh chán ăn, ăn không ngon, no nhanh, đặc biệt là những người mắc các bệnh như ung thư thực quản, ung thư gan, vv… Chán ăn kéo dài sẽ dẫn tới giảm cân nhanh chóng và suy nhược cơ thể.

Các triệu chứng khác liên quan đến vị trí ung thư: ung thư phổi có thể gây ho ra máu hoặc viêm phổi, ung thư thực quản có thể gây hẹp thực quản, gây đau khi nuốt, hoặc khó nuốt; ung thư đại trực tràng có thể dẫn đến hẹp hoặc tắc nghẽn trong ruột, ảnh hưởng đến thói quen đại tiện. Ung thư gan có thể gây vàng da, cổ trướng ở bụng, vv…

Nếu các tế bào ung thư di căn tới tủy xương, cơ thể người sẽ không còn đủ tủy xương khỏe mạnh để sản sinh tế bào máu. Từ đó, sẽ không có đủ oxy lưu thông khắp cơ thể của bạn. Sự sụt giảm các tế bào máu trắng khiến hệ miễn dịch suy giảm, sụt giảm tiểu cầu khiến người bệnh có nguy cơ chảy máu bất thường, đe dọa tính mạng.

Cần làm gì để tránh ung thư?

Theo Thanh Niên, nên chú ý những điều sau để tránh ung thư hiệu quả.

1. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh

Theo tiến sĩ Amadi, "Chế độ ăn uống không lành mạnh chứa quá nhiều tinh bột, muối và chất béo có thể gây ra nhiều bệnh kèm theo như huyết áp cao, đau tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2, có thể làm tăng thêm tổn thương cho cơ thể”. Lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo quản tốt. Thường xuyên ăn các món luộc, hấp hơn là những món chiên, xào, nướng…

Ăn các thực phẩm lành mạnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

2. ‎Tích cực luyện tập thể dục thể thao

3. Tránh xa thuốc lá, bia rượu

Sự phụ thuộc vào rượu có thể dẫn đến chất lượng cuộc sống kém và có thể dẫn đến việc thiếu tuân thủ chăm sóc y tế. Nhiều tình trạng y tế như bệnh gan và bệnh tuyến tụy có thể xảy ra với rượu và nếu không được chăm sóc có thể gây tử vong.

4. Chú ý đến vitamin D

Một nhóm do các nhà khoa học đứng đầu thúc đẩy nhận thức về sự thiếu hụt vitamin D - cho thấy điều trị bằng vitamin D có thể hữu ích trong việc điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tự kỷ, bệnh tự miễn dịch, ung thư, đau mạn tính, trầm cảm, tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao, cúm và các bệnh thần kinh cơ.

Chú ý vitamin D cho cơ thể. Ảnh: Internet

5. Tránh tiếp xúc với các tia bức xạ có hại

6. Tránh tiếp xúc với các hóa chất nông nghiệp và công nghiệp

7. Ngủ đủ giấc

8. Thực hiện tầm soát ung thư tổng quát định kỳ

Giờ đây, các khối u có thể được tìm thấy ở các giai đoạn sớm hơn và các đột biến có thể nhắm mục tiêu trong các khối u có thể được giải quyết bằng nhiều loại thuốc hiện có hơn. Các bác sĩ chuyên môn khuyến nghị mỗi người nên thực hiện tầm soát ung thư định kỳ.

5 loại quả ‘khắc tinh’ ung thư

Theo Sức khỏe đời sống, nhiều bằng chứng cho thấy một chế độ ăn giàu thực vật với nhiều trái cây và rau quả có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư, đặc biệt ung thư phổi.

Quả lê

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều trái cây, bao gồm cả lê, có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư dạ dày và bàng quang.

Trong một nghiên cứu gần đây xem xét các tế bào ung thư phổi không phải tế bào nhỏ được nuôi trong phòng thí nghiệm, phloretin - một chất được tìm thấy trong lê và táo, gây ra quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis) rõ rệt trong các tế bào ung thư này.

Quả lê có nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Phloretin không chỉ đóng vai trò trên với tế bào ung thư phổi mà trong một nghiên cứu khác còn nâng cao tác dụng chống ung thư của cisplatin, một loại thuốc hóa trị liệu phổ biến được sử dụng điều trị ung thư phổi.

Hơn thế, lê còn cung cấp một lượng folate, provitamin A và niacin rất quan trọng đối với chức năng tế bào và sản xuất năng lượng, hỗ trợ sức khỏe cho làn da và chữa lành vết thương. Chất xơ trong lê làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể bạn có nhiều thời gian hơn để phân hủy và hấp thụ carbs. Điều này cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có khả năng giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Quả mơ

Quả mơ chứa carotenoid và các hợp chất chống oxy hoá khác giúp ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hoá này ngăn ngừa tổn thương gốc tự do xâm nhập vào cơ thể và phá huỷ các tế bào ung thư. Vì vậy, bạn nên ăn quả mơ thường xuyên để bảo vệ mình khỏi bệnh ung thư.

Thanh long

Ngoài vitamin C, quả thanh long còn chứa nhiều carotene - chất có khả năng chống lại tế bào sản sinh ung thư bao gồm cả việc giảm khối u ung thư. Hơn nữa, lycopene - chất tạo màu đỏ trong thanh long đỏ được chứng minh có tác dụng làm chậm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Thanh long. Ảnh: Internet

Quả chuối

Chuối không chỉ là loại quả dễ dung nạp cho những người mắc chứng khó nuốt mà còn là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin B6, mangan và vitamin C. Ngoài ra, chuối có chứa một loại chất xơ gọi là pectin, có thể đặc biệt có lợi cho những người bị tiêu chảy do điều trị ung thư. Do đặc tính giàu kali, chuối có khả năng giúp bổ sung chất điện giải bị mất do tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa Lycopene có trong quả đu đủ có thể làm giảm nguy cơ ung thư và có lợi cho người đang điều trị ung thư.