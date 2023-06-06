Nạn nhân đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 6/6, thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa cho biết đơn vị đang điều trị cho một trường hợp ngộ độc do ăn phải nấm độc.

Vài tiếng sau, anh cảm thấy choáng váng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, tay chân run rẩy. Anh nằm ở nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Nạn nhân là anh H.V.Q, 39 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Anh Q cho biết chiều 3/6, anh có hái nấm trong vườn của nhà hàng xóm và ăn sống ngay sau đó.

Đến sáng 4/6, do tình trạng không thuyên giảm, người nhà đã đưa anh vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Theo bác sỹ Khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Bà Rịa, may mắn là anh Q chỉ ăn một lượng ít nấm mọc từ xác ve sầu nên mức độ ngộ độc không nặng. Nhờ được hỗ trợ dinh dưỡng và điều trị triệu chứng, sức khỏe của anh đã tạm ổn. Tuy nhiên, tay chân vẫn còn run rẩy.

Trước đó, vào ngày 29/5 vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa đã cấp cứu 4 trường hợp ngụ tại huyện Long Điền ngộ độc do ăn phải nấm lạ. Khi vào viện, cả bốn người này bị đau bụng, nôn ói, liên tục đi ngoài. Sau đó, hai trường hợp nặng đã chuyển lên bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.

Một trong số bốn nạn nhân bị ngộ độc cho biết họ đã ăn một loại nấm được hái trên núi. Sau khi ăn được vài phút, tất cả đều bị mệt mỏi, đau bụng dữ dội và đi ngoài liên tục.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó ngày 3/6, Đắk Lắk cũng ghi nhận 6 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu. Một số bệnh nhân bị nhẹ đang dần ổn định.

Bệnh nhân tại Đắk Lắk đang được điều trị sau khi ăn nấm mọc từ xác ve sầu - Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 3/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 2 nhóm gồm 6 bệnh nhân cùng ngụ tại xã Cư KBang, huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng rung giật cơ, tay chân yếu không cử động được.

Một bệnh nhân cho biết, thời gian gần đây có rất nhiều người đi đào nấm mọc từ xác nhộng ve sầu để bán với giá 70.000 đồng/kg. Dư luận cũng đồn thổi loài nấm mọc trong nhộng xác ve sầu giống như đông trùng hạ thảo.

Loại nấm mọc từ xác ve sầu - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bởi vậy, bệnh nhân này và người thân trong gia đình cũng đi đào được mấy cây nấm màu đỏ mọc từ xác ấu trùng ve sầu quanh nhà về ăn thử.

Khoảng 2 giờ sau khi ăn, họ có biểu hiện bủn rủn chân tay, nôn ói, đau bụng, đi đại tiện lỏng nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.