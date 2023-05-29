Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, từ ngày 26 đến 29/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh liên tục tiếp nhập 49 trường hợp được gia đình chuyển tới cấp cứu với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói... Các bác sĩ xác định, những bệnh nhân này bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hiện đã xuất viện 19 người, còn 30 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại cơ sở ý tế.

Bữa tiệc được dịch vụ nấu ăn lưu động Thái Phương Nam của bà Trần Nữ Cẩm Quỳ làm chủ (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) nấu. Thực đơn bữa ăn gồm tứ vị và gỏi bò, heo hấp xả, bò nhúng dừa, khổ qua, gà chiên mắm và xôi ngọt, tôm nhảy, lẩu hải sản và rau câu. Đồ uống do gia đình tự phục vụ, gồm rượu trắng, nước ngọt và bia. Cơ sở nấu ăn này được cơ quan chức năng cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tối ngày 26 tới 29/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh cũng đã liên tục tiếp nhận 15 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do ăn nấm mọc ngoài tự nhiên.

Loại nấm mà sau khi ăn 15 người ở xã Sơn Điền, huyện Di Linh bị ngộ độc phải cấp cứu - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 26/5, gia đình ông K’Bet (ngụ xã Sơn Điền, huyện Di Linh) đi rừng hái nấm về và phân phát cho 7 gia đình khác trong họ sống gần nhau để làm thực phẩm.

Tuy nhiên, sau khi ăn 30 phút những người này đều có triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, trong đó có 2 người có triệu chứng co giật.

Đến 20 giờ ngày 26/5 thì những người bị ngộ độc được đưa đến trạm y tế xã Sơn Điền khám.

Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã cử 2 xe cấp cứu, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng vào hỗ trợ và chuyển bệnh nhân ra Trung tâm Y tế huyện để tiếp tục điều trị.

Sau khi xác nhận mức độ ngộ độc, 2 bệnh nhân được điều trị tại trạm y tế xã Sơn Điền, 10 người được đưa cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh, 2 người được chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng.

Hiện tình trạng sức khoẻ các bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền người dân không ăn nấm rừng, nấm không rõ nguồn gốc.