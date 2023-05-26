Diễn biến sức khỏe mới nhất của 2 nạn nhân trong vụ ngộ độc botulinum ở TP.HCM

Sức khỏe 26/05/2023 17:27

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe 2 ca ngộ độc botulinum là 2 nam anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi đang điều trị.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 26/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe 2 ca ngộ độc botulinum là 2 nam anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi đang điều trị.

 

Cụ thể, BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến hôm nay là ngày thứ 14 nhập viện điều trị của 2 bệnh nhân. 

Người em nhập viện trong trạng nặng liệt cơ, sức cơ tứ chi 1/5. Đến thời điểm hiện tại chưa thấy có sự cải thiện, hồi phục. Riêng về người anh, ngay thời điểm nhập viện, bệnh nhân này có tình trạng khá hơn người em. Nhưng sau 14 ngày điều trị, tình trạng liệt cơ diễn tiến xấu hơn và đến thời điểm hiện tại sức tứ chi từ 2/5 đến 3/5. 

Hiện cả hai nằm Phòng hồi sức tích cực của Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 2 nạn nhân trong vụ ngộ độc botulinum ở TP.HCM - Ảnh 1
Một trong 2 bệnh nhân bị ngộ độc botulinum - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào ngày 26/5, theo thông tin từ báo Công Thương, Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn có liên quan đến các nạn nhân bị ngộ độc botulinum.

Theo đó, qua thu thập, đơn vị đã lấy tổng cộng 15 mẫu gồm bánh mì, chả lụa lấy tại cơ sở sản xuất, nơi bán. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu trên đều âm tính, không phát hiện độc tố botulinum. "Mẫu chả lụa nạn nhân đã ăn nên không còn để xét nghiệm. Chả lụa bị nghi ngờ nhiễm botulinum nhưng giờ kết quả kiểm nghiệm đã loại trừ suy đoán này. Bây giờ, không có manh mối nào để truy tìm nguồn thực phẩm nhiễm độc. Có thể do nạn nhân mua chả lụa về nhà, bảo quản không đúng sinh ra độc tố. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán", bác sĩ Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức nói.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 2 nạn nhân trong vụ ngộ độc botulinum ở TP.HCM - Ảnh 2
Cả 15 mẫu chả lụa, bánh mì lấy tại cơ sở sản xuất, nơi bán đều âm tính với độc tố botulinum - Ảnh: Báo Công Thương

Kết quả này cũng được báo cáo lên lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác nhận nguồn gây ngộ độc botulinum cho các trường hợp này là từ đâu.

Với trường hợp người đàn ông 45 tuổi, cũng ở TP. Thủ Đức đã bị tử vong do ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm để lâu này, lãnh đạo Phòng Y tế TP. Thủ Đức cho hay các cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra nhưng chưa thu được kết quả.

Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD

Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD

Một trong 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại TPHCM đã tử vong vào tối 24/5.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc botulinum tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm