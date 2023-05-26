Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 26/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe 2 ca ngộ độc botulinum là 2 nam anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi đang điều trị.

Người em nhập viện trong trạng nặng liệt cơ, sức cơ tứ chi 1/5. Đến thời điểm hiện tại chưa thấy có sự cải thiện, hồi phục. Riêng về người anh, ngay thời điểm nhập viện, bệnh nhân này có tình trạng khá hơn người em. Nhưng sau 14 ngày điều trị, tình trạng liệt cơ diễn tiến xấu hơn và đến thời điểm hiện tại sức tứ chi từ 2/5 đến 3/5.

Cụ thể, BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến hôm nay là ngày thứ 14 nhập viện điều trị của 2 bệnh nhân.

Hiện cả hai nằm Phòng hồi sức tích cực của Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Một trong 2 bệnh nhân bị ngộ độc botulinum - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào ngày 26/5, theo thông tin từ báo Công Thương, Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn có liên quan đến các nạn nhân bị ngộ độc botulinum.

Theo đó, qua thu thập, đơn vị đã lấy tổng cộng 15 mẫu gồm bánh mì, chả lụa lấy tại cơ sở sản xuất, nơi bán. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu trên đều âm tính, không phát hiện độc tố botulinum. "Mẫu chả lụa nạn nhân đã ăn nên không còn để xét nghiệm. Chả lụa bị nghi ngờ nhiễm botulinum nhưng giờ kết quả kiểm nghiệm đã loại trừ suy đoán này. Bây giờ, không có manh mối nào để truy tìm nguồn thực phẩm nhiễm độc. Có thể do nạn nhân mua chả lụa về nhà, bảo quản không đúng sinh ra độc tố. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán", bác sĩ Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức nói.

Cả 15 mẫu chả lụa, bánh mì lấy tại cơ sở sản xuất, nơi bán đều âm tính với độc tố botulinum - Ảnh: Báo Công Thương

Kết quả này cũng được báo cáo lên lãnh đạo Thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác nhận nguồn gây ngộ độc botulinum cho các trường hợp này là từ đâu.

Với trường hợp người đàn ông 45 tuổi, cũng ở TP. Thủ Đức đã bị tử vong do ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm để lâu này, lãnh đạo Phòng Y tế TP. Thủ Đức cho hay các cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra nhưng chưa thu được kết quả.