Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD

Sức khỏe 25/05/2023 09:45

Một trong 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại TPHCM đã tử vong vào tối 24/5.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 25/5, người đàn ông 45 tuổi (ngụ TP Thủ Đức), một trong 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại TPHCM đã tử vong vào tối 24/5.

Trước đó khi đang điều trị tại khoa Nội thần kinh trong tình trạng liệt cơ, phải thở máy, điều trị kháng sinh, bệnh nhân này biến chứng nặng, phải chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Dù các bác sĩ cố hết sức điều trị, bệnh nhân lâm dần vào suy đa cơ quan, ngưng tim và không qua khỏi.

Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD - Ảnh 1
Người đàn ông ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD  - Ảnh: Báo Dân Trí

Đáng chú ý, thời điểm bệnh nhân tử vong, thuốc giải BAT (8.000 USD/lọ) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp cho bệnh nhân đã về đến TPHCM. Tuy nhiên theo các bác sĩ, trước đó, bệnh nhân đã quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải.

Cũng trong sáng 25/5, tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã được phân phối các lọ thuốc giải độc botulinum do WHO viện trợ cho Việt Nam. Tuy nhiên, hai bệnh nhân 18 tuổi và 26 tuổi (là anh em ruột) đang điều trị tại đây sẽ không được chỉ định dùng thuốc, vì tình trạng sức khỏe thực tế không còn cho phép. Hiện, các bệnh nhân ở đây đã liệt cơ hoàn toàn, đang được nuôi dưỡng, thở máy, chăm sóc tích cực.

Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc 8.000 USD - Ảnh 2
Thuốc giải đặc hiệu BAT từng được nhập về Việt Nam với giá 8.000 USD - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 24/5, chuyến bay chở đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mang theo 6 lọ thuốc hiếm Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) giải độc tố botulinum đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Tổng cộng có 6 lọ thuốc BAT (giá 8.000 USD/lọ) được WHO viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam trong đợt này. Các lọ thuốc được vận chuyển từ kho của WHO tại Thụy Sỹ về Việt Nam.

Khoảng 20h cùng ngày, xe chở thuốc về đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, còn có đại diện các Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi đang điều trị các bệnh nhân ngộ độc botulinum) đến chờ nhận thuốc.

Ngay sau khi thuốc giải được bàn giao từ chuyên gia của WHO, Bộ Y tế đã tiến hành phân phối cho các bệnh viện. Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận 2 lọ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận 1 lọ, 3 lọ còn lại được Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận.

Từ ngày 13/5, TPHCM đã ghi nhận 6 người (đều ngụ TP Thủ Đức) xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc botulinum, phải nhập 3 bệnh viện. 5 trường hợp đã ăn bánh mì kèm với một loại chả lụa bán dạo, người còn lại ăn một loại mắm để lâu ngày.

6 lọ thuốc hiếm trị ngộ độc botulinum WHO viện trợ khẩn cấp đã về TPHCM để cứu bệnh nhân

6 lọ thuốc hiếm trị ngộ độc botulinum WHO viện trợ khẩn cấp đã về TPHCM để cứu bệnh nhân

Những lọ thuốc được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TPHCM để kịp thời điều trị bệnh nhân ngộ độc botulinum.

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