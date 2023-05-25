Nhặt được xác ve sầu nhưng tưởng là đông trùng hạ thảo, người đàn ông mang về ăn rồi ngộ độc nặng

Sức khỏe 25/05/2023 00:10

Nam bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng vì ăn nhầm xác nhộng ve sầu nhưng lại tưởng là đông trùng hạ thảo.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 21/5/2023, một nam bệnh nhân 34 tuổi ở Bình Thuận đã được người nhà đưa đến bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn đến nôn ói rất nhiều. Sau quá trình sơ cứu, nam bệnh nhân này được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nhặt được xác ve sầu nhưng tưởng là đông trùng hạ thảo, người đàn ông mang về ăn rồi ngộ độc nặng - Ảnh 1
Bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nhộng ve sầu tưởng đông trùng hạ thảo - Ảnh: Zing News

Theo các thông tin ban đầu, bệnh nhân này đi làm vườn và đào thấy xác nhộng ve sầu với hình thù cây nấm. Cho rằng mình đào được đông trùng hạ thảo, anh mang khoảng 12 đến 14 xác nhộng ve sầu về ăn lúc khuya cùng ngày.

Sau quá trình cấp cứu, bệnh nhân đã được hồi sức tự thở lại được bình thường.

Theo thông tin từ VTV News, Phó Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, hiện vẫn không xác nhận được chính xác nguyên nhân ngộ độc của bệnh nhân là do gì? 

Nhặt được xác ve sầu nhưng tưởng là đông trùng hạ thảo, người đàn ông mang về ăn rồi ngộ độc nặng - Ảnh 2
Xác ve sầu - Ảnh: VTV News

Các bác sĩ cũng cho hay, khi ve sầu đẻ trứng vào trong đất, sau đó phát triển thành ấu trùng (hay còn gọi là nhộng ve sầu). Nhộng ve sầu nằm trong đất, có thể ở bên cạnh các bào tử nấm. Những loài nấm này tấn công và sống ký sinh trên vật chủ (nhộng ve sầu), chúng sẽ thay thế các mô của vật chủ và mọc ra các thân cây dài. Các loại nấm này sẽ hút chất dinh dưỡng từ vật chủ khiến vật chủ chết và phát triển lớn lên bên ngoài của cơ thể vật chủ. Chính vì vậy, chúng có tên gọi là đông trùng hạ thảo.

Tùy theo loại nấm ký sinh trên vật chủ là nấm có lợi cho sức khỏe con người hay là nấm độc, đông trùng hạ thảo có thể là thức ăn bổ dưỡng (bài thuốc Đông y) hoặc gây độc cho con người, trong trường hợp bệnh nhân này.

Hiện nay, tình trạng ngộ độc do ăn phải những thức ăn lạ ngày càng trở nên đáng báo động. Nhất là những trào lưu ăn theo trends trên mạng xã hội. Về việc ăn các động vật như ve sầu hay các loại côn trùng, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận, tốt nhất là không nên ăn. Muốn sử dụng đông trùng hạ thảo, mọi người cần phải mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng hoặc có chuyên gia hiểu biết về vị thuốc này tư vấn.

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Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, tim nhịp nhanh, khó thở… được đưa đến khám khẩn cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

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