Bé gái 5 tháng tuổi phải cắt bỏ một bên buồng trứng sau cơn đau dữ dội

Sức khỏe 17/05/2023 15:54

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp bé gái Đ.M.A (5 tháng tuổi, Hà Nội) thoát vị bẹn trái nghẹt, buồng trứng trong bao thoát nghẹt, hoại tử.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bệnh nhi cho biết, cách 2 ngày gia đình tình cờ phát hiện một bên mu bẹn trái to hơn hẳn bên phải, sờ vào thấy khối cứng và đau, em bé quấy khóc nhiều nên đã đưa bé tới bệnh viện để kiểm tra. Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt. Bé nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu. Đáng tiếc do bệnh nhi nhập viện muộn dẫn tới hoại tử buồng trứng nên phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đây không phải trường hợp đầu tiên phải cắt bỏ buồng trứng, hay cắt ruột do thoát vị bẹn nghẹt. Thực tế các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp thoát bị bẹn nghẹt đến muộn, sau phẫu thuật khả năng phục hồi chậm hơn do tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc.

Trường hợp bé Đ.M.A sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh sản của cháu trong tương lai. Do vậy PGS. Hoa khuyến cáo cần phải khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm phòng ngừa các biến chứng.

Bé gái 5 tháng tuổi phải cắt bỏ một bên buồng trứng sau cơn đau dữ dội - Ảnh 1
Bé gái Đ.M.A (5 tháng tuổi, Hà Nội) thoát vị bẹn trái nghẹt, buồng trứng trong bao thoát nghẹt, hoại tử - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh - Bệnh viện Việt Đức cho biết, thoát vị bẹn là bệnh lý bẩm sinh rất hay gặp ở trẻ trai, còn ở trẻ gái hiếm gặp hơn và thường khó phát hiện thấy vì không có triệu chứng điển hình.

Thoát vị bẹn có biến chứng thoát vị nghẹt, nếu đến muộn các tạng trong bao thoát vị có thể bị nghẹt hoại tử như ruột, buồng trứng dẫn đến phải cắt bỏ.

Đối với trường hợp bé Đ.M.A, khối phồng vùng mu đau, do thoát vị buồng trứng nghẹt đến viện muộn nên đã hoại tử buồng trứng, phải cắt bỏ một bên buồng trứng, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh sản của cháu trong tương lai.

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