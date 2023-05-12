TP.HCM: Thai phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi sau khi lên cơn sốt đột ngột

Sức khỏe 12/05/2023 12:40

Bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu sản phụ N.T.T.N (21 tuổi, ngụ TP HCM) sinh non khi trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 12/5, bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu sản phụ N.T.T.N (21 tuổi, ngụ TP HCM) sinh non khi trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

 

Chị N. cho biết trước nhập viện một ngày, chị có biểu hiện sốt. Sau đó, bệnh nhân đến phòng khám tư được bác sĩ tư vấn nhập viện nhưng nghĩ không có triệu chứng gì nên chị về nhà. Tuy nhiên, sau khi về, chị có biểu hiện đau bụng nên đến bệnh viện khám. Trên đường đi thì có dấu hiệu chuyển dạ và sinh con trên xe. Khi đến Bệnh viện quận Tân Phú con chị N. tím tái, thở yếu. Các bác sĩ đã nhanh chóng báo động đỏ nội viện cấp cứu cho 2 mẹ con. 

Bé sơ sinh được cắt dây rốn, xử trí hô hấp đặt nội khí quản, sưởi đèn ổn định thân nhiệt. Vì bé sinh non chỉ nặng 900gram nên sau khi hồi sức, bé ổn định lâm sàng, bệnh viện đã chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Riêng về tình hình sức khỏe của sản phụ hiện đã ổn định và được xuất viện.

TP.HCM: Thai phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi sau khi lên cơn sốt đột ngột - Ảnh 1
Sản phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi hiện sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào chiều ngày 11/5, bác sĩ Lê Nguyễn Linh, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết, tiếp nhận sản phụ Đặng Lý Thu Sang (20 tuổi, TP Biên Hòa) sinh con ngoài viện.

Chị Sang cho biết, chị chăm sóc chồng bị bệnh nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú mấy ngày nay. Trưa 11/5 anh được xuất viện nên chị đưa chồng về nhà ở TP Biên Hòa.

TP.HCM: Thai phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi sau khi lên cơn sốt đột ngột - Ảnh 2
Hai mẹ con chị Sang được theo dõi sức khỏe tại BV Đa khoa khu vực Định Quán - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Khi xe gần đến cầu La Ngà thì chị thấy đau bụng, có dấu hiệu sinh nên tính xuống xe để bắt xe buýt quay lại BV Đa khoa khu vực Định Quán. Tuy nhiên, vừa xuống xe thì chị chuyển dạ sinh luôn bên đường. Lúc này, nhiều người dân sống xung quanh đó đã hỗ trợ chị sinh con rồi đưa hai mẹ con vào cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Định Quán. Bé gái nặng 2,8 kg khỏe mạnh. Hai mẹ con cùng đang được theo dõi sức khoẻ tại BV.

Chị Sang cho biết thêm, đây là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng, bé được dự sinh vào ngày 22/5.

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