Lần thứ 9 đi đẻ, người phụ nữ 39 tuổi sinh thành công 2 trai và 1 gái

Sức khỏe 12/05/2023 17:18

Ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết các bác sĩ sản khoa vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết các bác sĩ sản khoa vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp.

Cụ thể, sản phụ Y.M. (39 tuổi, sống tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) nhập viện trong tình trạng đau bụng. Sau khi thăm khám, siêu âm, bác sĩ xác định sản phụ mang tam thai ở tuần thứ 36. Đáng nói đây là lần mang thai thứ 9 của chị M..

Sau 5 ngày theo dõi tại khoa phụ sản, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ rõ ràng và được chuyển mổ lấy thai. Lần lượt ba bé chào đời khỏe mạnh, trong đó một bé gái cân nặng 2kg, hai bé trai nặng 2kg và 2,1kg.

Lần thứ 9 đi đẻ, người phụ nữ 39 tuổi sinh thành công 2 trai và 1 gái - Ảnh 1
Sản phụ ở Kon Tum trong lần thứ 9 sinh nở đã mang tam thai, đây là tỉ lệ cực kỳ hiếm có khi cứ 8.000 trường hợp mới có một trường hợp như trên - Ảnh minh họa: Internet

 

Bác sĩ CKI Hoàng Văn Trung - phó khoa phụ sản, bác sĩ theo dõi và phẫu thuật mổ lấy thai cho chị Y.M. - cho biết chị Y.M. mang tam thai hiếm gặp, tỉ lệ 1/8.000.

Tam thai tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cả mẹ và thai trong quá trình mang thai như tình trạng truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đều, thậm chí hỏng thai. Vì vậy, khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ, đặc biệt khi phát hiện mang đa thai nên thăm khám theo dõi, quản lý thai kỳ tại các cơ sở y tế chuyên sâu về sản khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp và can thiệp kịp thời.

Hiện tại, chị Y.M. và ba bé sơ sinh đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Lần thứ 9 đi đẻ, người phụ nữ 39 tuổi sinh thành công 2 trai và 1 gái - Ảnh 2
Sản phụ ở Nghệ An sinh ba cùng trứng hiếm gặp - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, một trường hợp tam thai cùng trứng xảy ra vào ngày 5/4, các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thông tin đã mổ đẻ thành công cho sản phụ sinh ba cùng trứng.

Sản phụ là T.L. (30 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mang thai lần đầu ở tuần thứ 35 vào viện với lý do vỡ ối. Tình trạng bệnh nhân khi vào viện: Huyết áp cao (170/90 mmHg), phù nhiều toàn thân, protein niệu. Chị L. được chẩn đoán tiền sản giật, thai 35 tuần.

Sau khi thăm khám, sử dụng các thuốc hạ huyết áp, dự phòng co giật, kháng sinh dự phòng, bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, 3 bé trai khỏe mạnh lần lượt chào đời. Trong đó, 2 bé có cân nặng 2,2 kg và bé còn lại nặng 2 kg.

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Bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu sản phụ N.T.T.N (21 tuổi, ngụ TP HCM) sinh non khi trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

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