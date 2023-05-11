Bình Phước: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg

Sức khỏe 11/05/2023 07:20

Đó là trường hợp của sản phụ N.T.T.U, sinh năm 2001, ở thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 10/5, xác nhận với Tiền Phong, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước xác nhận, một sản phụ đã đến đơn vị này sinh thường một bé trai nặng đến 5kg.

Cụ thể, sáng cùng ngày, sản phụ N.T.T.U (22 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đến Bệnh viện nói trên trong tình trạng đau bụng chuyển dạ. Tại đây, sản phụ đề nghị được sinh mổ vì cho rằng trước đó siêu âm ở một cơ sở y tế xác định thai nhi nặng đến hơn 4kg.

Sau khi thăm khám lại và hội chẩn, các bác sĩ Khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước nhận thấy thai khỏe mạnh, mẹ đủ sức “vượt cạn” nên sản phụ được chỉ định sinh thường.

Bình Phước: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg - Ảnh 1
Bé trai chào đời nặng 5kg bằng sinh thường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, kết quả thăm khám cho thấy em bé to nên bác sĩ tại bệnh viện đã chuẩn bị dự phòng các biến chứng có thể xảy ra với mẹ và bé. Do vậy, tham gia ca sinh này gồm các bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi và nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm.

 

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các y, bác sĩ, sản phụ sinh thường thành công chỉ sau khoảng 10 phút. Một bé trai nặng 5kg đã chào đời một cách ngoạn mục bằng phương pháp sinh thường. Sau sinh, tình trạng của mẹ và bé đều ổn định. 

Theo thông tin từ báo Bình Phước, Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Nam, Trưởng khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cho biết, đây là trường hợp sinh thường với bé trai cân nặng hiếm gặp. Theo bác sĩ Nam, thông thường, với những thai nhi có cân nặng lớn được chỉ định sinh mổ vì sản phụ rất dễ bị những di chứng như: băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung, thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương. Riêng với trường hợp của sản phụ N.T.T.U, các bác sĩ chẩn đoán và tiên lượng có thể sinh thường được.

Cũng theo bác sĩ Phạm Thanh Nam, nguyên nhân dẫn đến thai nhi có cân nặng quá lớn có thể do trước sinh, mẹ mắc tiểu đường hay nội tiết rối loạn gây rối loạn chuyển hóa hoặc do chế độ ăn uống không hợp lý. Bác sĩ khuyến cáo, trong thai kỳ sản phụ cần theo dõi đường huyết và cân nặng thai nhi để có chế độ ăn, phương pháp can thiệp kịp thời.

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