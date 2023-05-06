Nghe lời bạn gái cũ đi triệt sản, chàng Việt kiều Mỹ rơi vào bi kịch khi không thể sinh con

Anh H. được một người bạn rủ đi triệt sản, sau khi pháp luật ở Mỹ không cho phép phá thai. Vì thấy bạn gái căng thẳng, lo lắng chuyện có thai ngoài ý muốn, anh quyết định "hy sinh" để chiều ý bạn gái.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, anh H. - Việt kiều sống tại Mỹ cho biết vào năm 32 tuổi đã được một người bạn rủ đi triệt sản, sau khi pháp luật ở Mỹ không cho phép phá thai. Vì thấy bạn gái căng thẳng, lo lắng chuyện có thai ngoài ý muốn, anh quyết định "hy sinh" để chiều ý bạn gái. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thực hiện thắt ống dẫn tinh, H. và bạn gái chia tay. Sau đó, anh có người yêu mới. Ngày biết chàng trai không thể sinh con vì đã triệt sản, cô người yêu suy sụp. Vì tình yêu và mong ước có con chung, họ đăng ký kết hôn, về Việt Nam tìm kiếm biện pháp hỗ trợ sinh sản. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đăng Khoa, Trưởng đơn vị Nam học một Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tại TPHCM cho biết, ông khá bất ngờ khi biết anh H. chưa từng có con vẫn quyết định triệt sản. Bởi những trường hợp trước đây ông từng tiếp nhận hầu hết đều đã làm cha, chọn triệt sản như một phương pháp ngừa thai.

Một số trường hợp hôn nhân đổ vỡ, gặp khó khăn khi muốn có con với người mới. Hay cũng có những người mất khả năng có con do bệnh tật hoặc tai nạn, biến chứng sau phẫu thuật vùng chậu, bẹn bìu… làm tổn thương đường ống dẫn tinh. Một Việt kiều sinh sống tại Mỹ, quyết định đi triệt sản vì thấy bạn gái căng thẳng, sợ có thai ngoài ý muốn - Ảnh: Báo Dân Trí Cũng theo bác sĩ Khoa, thắt ống dẫn tinh để triệt sản là biện pháp mang lại hiệu quả tránh thai cao nhất (gần như 100%). Dù vậy, điểm yếu phương pháp này là tính chất vĩnh viễn. Khi muốn có con, việc khôi phục ống dẫn tinh trở về ban đầu sẽ khó khăn và tốn kém. Tỷ lệ thành công nối ống dẫn tinh (90-95%) phụ thuộc vào nhiều yếu tố: phương pháp thực hiện, vị trí nối, thời gian triệt sản, các bệnh lý nam khoa kèm theo, trang thiết bị y tế và trình độ tay nghề bác sĩ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại bệnh viện, anh H. đứng trước 3 lựa chọn: phẫu thuật nối ống dẫn tinh rồi chờ đợi để có con tự nhiên, thụ tinh ống nghiệm (IVF) hoặc phẫu thuật nối ống dẫn tinh kết hợp trữ tinh trùng dự phòng (trong trường hợp nối ống dẫn tinh thất bại vẫn có thể sử dụng tinh trùng trữ đông để thực hiện IVF). Cuối cùng, gia đình anh H. quyết định chọn phương án thứ ba. Sau một tuần nối lại ống dẫn tinh, nam Việt kiều đã có tinh trùng trở lại. Vì thời gian đầu "mối nối" còn mới, nên dù lượng tinh trùng của bệnh nhân nhiều nhưng khả năng di động kém. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân không cần quá lo lắng, có thể chủ động tăng cường giao hợp để tống tinh trùng cũ, kích thích tái tạo lứa tinh trùng mới và tăng độ di động, từ đó, tăng khả năng mang thai tự nhiên. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, hiện nay đã có nhiều phương pháp tránh thai an toàn, ít xâm lấn, nam giới không nhất thiết phải triệt sản. Nếu vẫn quyết tâm chọn phương pháp này, phái mạnh có thể cân nhắc trữ tinh trùng trước khi triệt sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-loi-ban-gai-cu-i-triet-san-chang-viet-kieu-my-roi-vao-bi-kich-khi-khong-the-sinh-con-578914.html