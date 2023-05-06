Tự tiêm silicon để làm to 'cậu nhỏ', người đàn ông gặp họa

Tin y tế 06/05/2023 10:45

Nam bệnh nhân 43 tuổi nhập viện trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng nề, biến dạng sau 13 năm tự bơm silicon.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công tạo hình lại dương vật cho bệnh nhân bị biến chứng của tiêm silicon lỏng.

Bệnh nhân nam là N.H.H (43 tuổi, địa chỉ Hà Nội), đến khám tại khoa Nam học với lý do dương vật sưng nề, biến dạng, quy đầu có vòng thắt và khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Hàng năm có 1-2 đợt viêm dương vật sau khi bệnh nhân tiêm silicon lỏng.

Bệnh nhân kể rằng, 13 năm trước, khi đi làm bên nước ngoài, anh H. nghe bạn bè nói về tiêm silicon lỏng có thể cải thiện kích thước cậu nhỏ. Sau đó anh đã tự tiêm silicon lỏng vào dương vật của mình.

Ban đầu anh H. cảm thấy dương vật to hơn, săn chắc hơn và đạt được khoái cảm khi quan hệ tình dục. Nhưng sau 5 tháng có một khối cứng chạy xuống gốc dương vật, hàng năm xuất hiện nhiều cơn đau dương vật từng đợt. Lúc này, anh H. cảm thấy dương vật bị biến dạng, sưng to, di động kém và có khối cứng ở bìu nằm giữa hai tinh hoàn.

Tuy nhiên, sau một thời gian có khối cứng chạy xuống dương vật, hằng năm xuất hiện nhiều cơn đau dương vật theo đợt. Cho tới khi anh H. cảm thấy dương vật bị biến dạng, sưng to và có khối cứng ở bìu nằm giữa hai tinh hoàn mới tới bệnh viện thăm khám.

Tự tiêm silicon để làm to 'cậu nhỏ', người đàn ông gặp họa - Ảnh 1
Ekip bác sĩ phẫu thuật lấy silicon ra khỏi dương vật - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống
Tự tiêm silicon để làm to 'cậu nhỏ', người đàn ông gặp họa - Ảnh 2
Silicon và tổ chức viêm đã được các bác sĩ lấy ra - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, qua quá trình thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có biến dạng dương vật, viêm dương vật do tiêm silicon lỏng. Anh H. được chỉ định mổ, rạch da vòng quanh dương vật lấy silicon và tổ chức viêm xung quanh dương vật, tạo hình lại dương vật.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, khoa nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhiều nam giới vì muốn làm to "cậu nhỏ" để tự tin trong chuyện chăn gối đã tự ý bơm silicon để làm tăng kích thước dương vật, tuy nhiên đa phần đều để lại những biến chứng đáng tiếc.

Bác sĩ Phúc thông tin thêm khi dương vật đã có biến chứng từ việc bơm silicon, nếu không phẫu thuật kịp thời silicon lỏng lâu ngày sẽ làm biến dạng dương vật, đau khi cương và khó khăn trong việc quan hệ tình dục dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương.

Trường hợp nguy hiểm hơn có thể gây nhiễm trùng, hoại tử dương vật, hoại tử tinh hoàn. Nếu silicon đi vào mạch máu có thể gây tắc mạch và thậm chí có thể tử vong.

"Các loại chất silicon này không rõ nguồn gốc và xuất hiện trôi nổi trên thị trường, người dân nên tìm đến cơ sở nam khoa nào uy tín để được bác sĩ tư vấn thăm khám cũng như điều trị, tránh gặp những biến chứng đáng tiếc xảy ra", bác sĩ Phúc khuyến cáo.

Ngày nay, việc sử dụng silicon để làm tăng kích thước các bộ phận trên cơ thể được nhiều nam giới và nữ giới sử dụng. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng không được tự ý tiêm silicon dạng lỏng vào cơ thể cũng như dương vật. Vì các loại chất silicon này không có rõ nguồn gốc và xuất hiện trôi nổi trên thị trường, người dân nên tìm đến cơ sở nam khoa nào uy tín để được bác sĩ tư vấn thăm khám cũng như điều trị, tránh gặp những biến chứng đáng tiếc xảy ra.

 

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