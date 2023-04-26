Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do Covid-19

Sức khỏe 26/04/2023 11:51

Người đàn ông 54 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), người bệnh là nam, sinh năm 1969, ngụ tại Bình Dương. Ông được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng nặng, phải thở máy vào ngày 17/4.

Trước đó, người này điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy với các bệnh lý cơ tim phì đại, rối loạn nhịp tim, suy tim, rối loạn sinh tủy (một dạng bệnh lý tiền ung thư huyết học).

Khoảng giữa tháng 4, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến khu vực cách ly của Khoa Bệnh nhiệt đới. Sau gần 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong. 

Bác sĩ Ngân cho hay từ giữa tháng 4, đơn vị này bắt đầu tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, trung bình mỗi ngày có 1-2 ca mới. Người bệnh hầu hết có bệnh nền như tiểu đường, suy tim, van tim, phổi tắc nghẽn mạn tính, suy giảm miễn dịch hoặc bệnh bạch cầu cấp. Đa số ca nặng phải tiến hành thở máy hoặc lọc máu.   

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do Covid-19 - Ảnh 1
Người đàn ông 54 tuổi mắc các bệnh lý tim mạch, dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy  - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến hết ngày 24/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 77 ca nhập viện. Hiện nay, toàn thành phố có 233 ca đang điều trị, trong đó 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp và 7 trường hợp diễn tiến nặng, phải thở máy đang được điều trị tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa.

Đáng lưu ý, trong tháng 3, trung bình mỗi ngày thành phố chỉ ghi nhận từ 1 đến 3 trường hợp mới mắc COVID-19 nhưng hiện nay số ca bệnh đang tăng nhanh. Trong những ngày tới, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố có nguy cơ đối mặt với một đợt sóng dịch mới.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do Covid-19 - Ảnh 2
Tính đến hết ngày 24/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 77 ca nhập viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước tình hình trên, ngày 25/4, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác thu dung, điều trị và báo cáo số liệu COVID-19.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự lo ngại trước nguy cơ có thể tái diễn một đợt dịch mới như thời điểm cách đây 2 năm khiến hơn 500 nghìn người nhiễm bệnh, trong đó có hơn 20 nghìn người tử vong.

Hiện nay, bối cảnh của cộng đồng tại TPHCM đã khác nhiều so với 2 năm trước. Đa số người dân có miễn dịch cộng đồng. Khảo sát miễn dịch vào tháng 9/2022, thành phố đạt được 98%. Đến tháng 3/2023 tỷ lệ trên đã giảm xuống còn 94%.

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