Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại một trường trung học ở Đắk Lắk

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương (TP Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 19/4, ông Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sáng cùng ngày, đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương (TP Buôn Ma Thuột).

Ông Hùng cho biết, sau khi ghi nhận 5 học sinh trong lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm PCR để xác định chủng loại để có biện pháp phòng chống địch bệnh cho phù hợp.

Tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương (TP Buôn Ma Thuột) - Ảnh: Báo người lao động

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào ngày 17/4, một học sinh của lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương có biểu hiện khó chịu, rát họng, ho, sốt nhẹ nên tự test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được tin báo của nhà trường, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần. Kết quả có thêm 4 học sinh học cùng lớp dương tính với SARS-CoV-2.

Một lãnh đạo Trường THCS Trưng Vương cho biết 5 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly tại nhà. Đây đều là những học sinh đã được tiêm 2-3 mũi vắc-xin phòng bệnh nên hiện sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, ngành y tế phối hợp với nhà trường phun khử khuẩn, tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhà trường cũng yêu cầu các em học sinh còn lại phải đeo khẩu trang và việc học tập của các em vẫn diễn ra bình thường.

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