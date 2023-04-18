Vào ngày 18/4, Hội nghị Khoa học thường niên 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiết lộ chi phí điều trị người mắc Covid-19.

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin về chi phí điều trị người mắc Covid-19 được chia sẻ trong Hội nghị khoa học thường niên 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy diễn ra sáng 18/4 ở TP.HCM. Tại phiên chuyên đề, điều dưỡng Trần Thị Thúy, Khoa Bệnh nhiệt đới, cho hay đến nay Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu nào về chi phí điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Điều dưỡng Thúy và đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu hồi cứu về nội dung trên đối với các bệnh nhân Covid-19 là người lớn tại cơ sở này. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2021 (giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất tại TP.HCM), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.576 người bệnh Covid-19.

Nhóm nghiên cứu đã chọn 139 bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch và 212 bệnh nhân mức độ trung bình. Tuổi trung bình của nhóm nặng và nguy kịch là 68 tuổi, trong khi nhóm còn lại là 58 tuổi. Số lượng F0 có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp chiếm 1/3 tổng số nhập viện. Chi phí điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trung bình 55 triệu đồng/người, những bệnh nhân nặng và nguy kịch trung bình 140 triệu đồng/người - Ảnh: Vietnam+ Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch cao gấp 5 lần so với bệnh nhân thuộc nhóm trung bình. Chi phí trung bình để điều trị cho người bệnh Covid-19 là 55 triệu đồng/người. Tuy nhiên, con số này ở người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch là 140 triệu đồng/người.

Trong tổng chi phí điều trị, thuốc chiếm nhiều nhất với 2/3 chi phí, chủ yếu là kháng sinh và kháng nấm. Bên cạnh đó là các chi phí cận lâm sàng, thủ thuật, vật tư y tế, dinh dưỡng, dịch vụ khác... Nhóm tác giả đến từ Khoa Thận-Tiết niệu và Khoa Vi sinh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nghiên cứu tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 sau ghép thận. Nghiên cứu được tiến hành đối với những người bệnh sau ghép thận mắc COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 10/7/2021 đến ngày 2/4/2022; có 314 bệnh nhân ghép thận mắc COVID-19 và đã có 12 trường hợp tử vong. Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu nhận định, dù phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nhưng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ghép thận mắc COVID-19 không cao hơn so với những bệnh nhân không sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong cao được ghi nhận ở những người cần chăm sóc tích cực và những người đang thở máy.

Số ca COVID-19 "leo thang", cảnh báo gia tăng sau kỳ nghỉ lễ Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số ca mắc, nhập viện trong những ngày qua có xu hướng tăng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-vien-cho-ray-tiet-lo-chi-phi-ieu-tri-nguoi-mac-covid-19-573812.html