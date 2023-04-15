Ngày 15/4: Cả nước ghi nhận thêm 775 ca mắc COVID-19 mới, có 10 trường hợp đang thở oxy

Vào ngày 15/4, Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ghi nhận 775 ca mắc COVID-19 mới; có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo thông tin từ VTV News, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.530.356 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.523 ca nhiễm). Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày 15/4, có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.615.343 ca. Hiện có 10 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 8 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC. Tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). Ngày 15/4, cả nước ghi nhận thêm 775 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, về tiêm chủng, trong ngày 14/4, có 3.155 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.073.228 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.487.396 liều: Mũi 1 là 70.907.524 liều; Mũi 2 là 68.450.002 liều; Mũi bổ sung là 14.370.087 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.031.380 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.728.403 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.620.849 liều: Mũi 1 là 10.201.977 liều; Mũi 2 là 8.418.872 liều.

Số người mắc COVID-19 tăng "chóng mặt" ghi nhận gần 900 ca trong 7 ngày, nguy cơ bùng phát cao Bản tin Bộ Y tế cho biết trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với bảy ngày trước đó

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