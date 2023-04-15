Nhiều ổ dịch xuất hiện trong trường học, phụ huynh lo lắng trong bối cảnh hiện nay

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, trẻ mắc COVID-19 dấu hiệu hay gặp là sốt, ho. Ít gặp hơn là chảy mũi, đau đầu, đau họng, tiêu chảy, nôn, ăn kém… Nhưng cũng có trẻ mắc bệnh mà không hề có biểu hiện gì

Theo thông tin VTC News, Ths. Bs Đào Trường Giang, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, các bé nghi ngờ mắc COVID-19, gia đình cần báo với y tế phường để được hướng dẫn xét nghiệm. Gia đình cũng có thể mua que test nhanh tự làm tại nhà song cần đảm bảo thực hiện đúng cách và báo lại y tế phường nếu dương tính để được hướng dẫn cách ly, theo dõi. Khi trẻ mắc COVID-19, dấu hiệu hay gặp là sốt, ho - Ảnh: VTC News Bác sĩ cho biết thêm, nếu trẻ không có triệu chứng lâm sàng hoặc triệu chứng nhẹ, không có triệu chứng của viêm phổi (nhịp thở bình thường, không biểu hiện thiếu oxy, đo SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời), trẻ tỉnh táo, sinh hoạt bình thường, bú mẹ/ăn/uống bình thường đồng thời không mắc các bệnh lý nền, bệnh lý bẩm sinh thì có thể theo dõi tại nhà.

Điều trị tại nhà cho trẻ mắc COVID-19, cha mẹ cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, không được kiêng nước. Phụ huynh cần theo dõi sát sao nhiệt độ, đo chỉ số SpO2 ít nhất 2 lần/ngày. Có thể cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu trẻ sốt, có thể dùng Paracetamol (Hapacol, Efferalgan, Doliprane, Tylenol…) với liều 10 -15mg/kg cân nặng/lần, 2 lần cách nhau ít nhất 4 tiếng. Cha mẹ vệ sinh mũi nếu trẻ chảy nhiều nước mũi hoặc nước mũi đặc quánh. Nếu chảy mũi ít và trẻ không khó chịu thì chỉ cần lau bằng khăn mềm sạch là đủ, còn nếu trẻ ho, có thể dùng thuốc ho nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Bất kỳ khi nào trẻ có các biểu hiện như thở nhanh; khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực; li bì; lờ đờ; bỏ bú/ăn uống; tím tái môi, đầu ngón tay, chân; SpO2 < 95% thì cần phải báo với phường hoặc liên hệ 115 để đưa trẻ nhập viện.

Khi chăm sóc trẻ không nên tự ý sử dụng 2 loại thuốc ho cùng lúc hoặc các loại thuốc ho có thành phần chống dị ứng, giảm ho. Cha mẹ không nên lạm dụng các vitamin kể cả vitamin C hay multivitamin. Sức đề kháng của trẻ không thể tăng lên ngay lập tức chỉ với một vài loại vitamin. Trên thực tế rất nhiều trẻ tự khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là chăm sóc, theo dõi, phát hiện dấu hiệu nặng để đưa trẻ đi khám kịp thời. Cha mẹ không vì lo lắng mà lạm dụng thuốc để tình hình thêm phức tạp. Ngoài ra, bố mẹ, người lớn cần bình tĩnh, chăm sóc bản thân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, để có đủ sức khỏe chăm sóc trẻ. Trước đó, Vietnamnet thông tin, Trung tâm Y tế TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện ổ dịch tại một lớp học của Trường THCS Lê Văn Tám với 9 học sinh mắc Covid-19. Những học sinh này lần lượt được xác định có kết quả dương tính từ ngày 5-10/4. Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong đợt dịch bùng phát đầu năm 2022 - Ảnh: Vietnamnet

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