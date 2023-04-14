Biến chủng mới của COVID-19 xuất hiện, bác sĩ khuyến cáo gì khi chủ động sử dụng test nhanh tại nhà

Tin y tế 14/04/2023 11:35

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc trong 7 ngày qua tăng 3,8 lần so với trước đó, có nhiều bệnh nhân phải thở oxy. Vì vậy, người dân có thể chủ động test nhanh Covid-19 tại nhà khi xuất hiện dấu hiệu ho, sốt

Theo thông tin Tuổi trẻ, theo thống kê của Bộ Y tế, nhiều ngày qua số ca mắc Covid-19 liên tục tăng. Riêng ngày 13/4, cả nước ghi nhận 497 ca nhiễm Covid-19, 8 bệnh nhân phải thở oxy. Sáng 14/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong năm mẫu của bệnh nhân COVID-19 được giải trình tự, có hai mẫu thuộc biến thể phụ BA.5 (40%), một mẫu BA.2.75 (20%), một mẫu XBB.1 (20%) và một mẫu XBB.1.5 (20%).

Biến chủng mới của COVID-19 xuất hiện, bác sĩ khuyến cáo gì khi chủ động sử dụng test nhanh tại nhà - Ảnh 1

Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) -

Ảnh: Tuổi trẻ

Theo Vietnamnet thông tin, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết khi số ca Covid-19 tăng trở lại, người dân cần chủ động phòng bệnh đặc biệt là người già, người bị bệnh suy giảm miễn dịch như ung thư, HIV, Lupus ban đỏ… Những nhóm đối tượng này có nguy cơ trở nặng rất lớn khi mắc Covid-19.

Trên thực tế số ca mắc COVID-19 cao hơn số ca được Bộ Y tế công bố hàng ngày. Bởi nhiều người mắc bệnh, có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm hoặc tự test không báo cáo lên y tế xã, phường.

Ông khuyến cáo người dân nếu có các triệu chứng như đau họng, ho, sốt, mệt mỏi nên test nhanh để xác định có nhiễm Covid-19 hay không. Việc chủ động kiểm tra vừa giúp phòng lây nhiễm cho người khác và theo dõi nếu có bất thường nên vào viện ngay. 

Khi thực hiện tự test nhanh tại nhà, người dân nên tuân thủ quy trình đúng thời điểm, vị trí lấy mẫu để có kết quả chính xác nhất. 

Đồng thời, PGS Phu cho rằng virus chưa mất đi mà vẫn tồn tại và lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, ông khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng… Người dương tính với Covid-19 nên ở nhà để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Hiện tại, chị Hà Thị Trang, Thanh Xuân, Hà Nội, một người bán kit test nhanh cho biết, hiện từ ngày 12/4, khi ca mắc tăng trở lại giá kit test bán buôn bắt đầu tăng lên 4.000 đồng/que. Chị Trang đang bán với giá 4.500 đồng/que (giá buôn từ một thùng trở lên tương đương 500 que). Giá bán lẻ sản phẩm này là 5.000 đồng/que. 

Biến chủng mới của COVID-19 xuất hiện, bác sĩ khuyến cáo gì khi chủ động sử dụng test nhanh tại nhà - Ảnh 2
Kit test nhanh Covid-19 được rao bán giá 3.000-5.000 đồng - Ảnh: Vietnamnet

Các diễn đàn một chợ thuốc ở Hà Nội, nhiều người rao bán kit test nhanh xả vốn giá đầu kiện chỉ 3.000 đồng/que, lẻ hộp 5.000 đồng/que. Một người bán hàng cho biết từ 2 ngày nay giá kit test nhanh có xu hướng tăng. Nếu tuần trước, kit test nhanh chỉ có giá 1.000 đến 2.000 đồng/que, mức giá hiện tại khi mua theo kiện là 3.300 đồng/que, từ 20 hộp giá 4.500 đồng/que, dưới 20 hộp giá 5.000 đồng/que.

Ca biến thể phụ XBB.1.5 của Covid-19 đầu tiên xuất hiện TPHCM

Ca biến thể phụ XBB.1.5 của Covid-19 đầu tiên xuất hiện TPHCM

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn 11/1 đến 20/3. Kết quả ghi nhận có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó có 2 mẫu thuộc biến thể phụ BA.5, 1 mẫu BA.2.75, 1 mẫu XBB.1 và 1 mẫu XBB.1.5 (chiếm 20%)

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