Hiệu quả của vaccine phòng bệnh COVID-19 hiện nay

Tin y tế 14/04/2023 09:45

Mới đây, số ca mắc COVID-19 tăng vọt, nhiều người thắc mắc hiệu quả của vaccine trong phòng chống lây nhiễm bệnh hiện nay như thế nào?

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Báo Dân Việt khẳng định, vaccine Covid-19 tuy có hạn chế trong phòng lây nhiễm đối với biến chủng Omicron nhưng vẫn có hiệu quả phòng ca bệnh nặng, hạn chế tử vong.

GS.TS Phan Trọng Lân cho biết, đánh giá theo thang chấm điểm về cấp độ dịch Covid-19 thì hiện tại cả nước vẫn "màu xanh", cấp độ dịch số 1, ở mức độ an toàn, có thể kiểm soát ổn định. Về giải pháp phòng chống dịch Covid-19, GS Lân khẳng định, "phủ sóng" vaccine Covid-19, củng cố miễn dịch vẫn là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Nhận định về hiệu quả của vaccine, GS Lân chia sẻ: "Biến chủng lưu hành gây bệnh Covid-19 hiện nay chủ yếu là biến chủng Omicron.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vaccine Covid-19 hiện nay có hạn chế trong hiệu quả phòng lây nhiễm biến chủng Omicron, nhưng vẫn phòng được ca nặng và nhập viện, tử vong một cách hiệu quả.

Do đó, Việt Nam chưa có thay đổi khuyến cáo về tiêm vaccine Covid-19.

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Vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả. Ảnh: Dân Trí

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine Covid-19 các mũi khác nhau. Với liều cơ bản, chúng ta bao phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên; mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80-90%, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến - dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 77%.

Việt Nam là một trong số quốc gia tiêm chủng Covid-19 cao trên thế giới. Tuy nhiên có nơi, có chỗ tỷ lệ tiêm chưa đạt như mong muốn, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao.

Cùng thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, theo dự báo của các nhà khoa học và Tổ chức Y tế thế giới, virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại. Để điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống, cần tập trung bảo vệ tối đa đối tượng nguy cơ cao, lực lượng y tế tuyến đầu...

Mục tiêu giai đoạn tới là giảm nhập viện, trở nặng, tử vong, tránh quá tải hệ thống y tế, giữ vững thành quả phòng chống dịch, do đó một trong những nhiệm vụ hiện nay là tập trung bảo vệ đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai), tiêm phòng đủ liều, đúng lịch theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Các địa phương cần rà soát lại tất cả các đối tượng này.

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Chủ động phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Để giảm bớt sự lây nhiễm, chúng tôi khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện 2K (Khẩu trang-Khử khuẩn) + Vaccine.

Việc đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh; Trên các phương tiện công cộng là yêu cầu phòng chống dịch.

Với những người có nguy cơ cao dễ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19 (như: người cao tuổi, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) khi đến nơi đông người, môi trường ít thông thoáng thì nên đeo khẩu trang; đồng thời phải tiêm chủng vaccine đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

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Trong số liệu thống kê chốt báo cáo vào chiều 13/4, dịch COVID-19 có số lượng tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.

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Từ khóa:   vaccin COVID-19 hiệu quả phòng bệnh COVID-19

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