Nhiều phụ huynh ở Thủ đô "e ngại" khi trẻ học trực tuyến, số ca mắc COVID-19 học sinh tăng

Theo thông tin đăng tải VTC News, chị Nguyễn Thị Dương (38 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) tá hoả khi con gái lớp 3 bảo: "Mẹ ơi, bạn Hoàng Dịu lớp con mắc COVID-19 rồi". Sau đó, chị gấp gáp hỏi con "bạn Dịu bị COVID-19 từ bao giờ", "con có tiếp xúc gần với bạn không", "con có thấy người mệt hay ốm gì không?"... Dù có chút thở phào khi con nói bạn nghỉ học gần tuần nay, test nhanh dương tính tại nhà do lây từ ba mẹ, nhưng chị vẫn chưa thể yên tâm khi số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây liên tục ghi nhận tăng cao.

Trước diễn biến khó lường, từ đầu tuần chị đã dặn các con đeo khẩu trang khi ở trường. Đồng thời,chuẩn bị cho các con bình nước cá nhân để hạn chế tối đa nguy cơ con bị nhiễm bệnh, bổ sung thêm các loại vitamin, C sủi tăng đề kháng.

Những ngày qua, chị Lê Thục Chinh (40 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) liên tục theo dõi báo đài để cập nhật số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội. Chị không quá lo lắng về sức khoẻ nếu không may trở thành F0, vì kinh nghiệm những người từng bị sẽ biểu hiện bệnh nhẹ, ho sốt vài ngày, nhờ tiêm đầy đủ 4 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Điều gia đình chị Chinh hoang mang là nhà có 2 con gái đều đang trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp lên lớp 6 và 10. Đây là thời điểm, con đang ôn tập để chuẩn bị thi vào một số trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố, nếu việc học và thi cử bị gián đoạn, con sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Phụ huynh này hy vọng, thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan diện rộng hay phát hiện các chùm ca bệnh nguy cơ bùng phát ra cộng đồng cao làm xáo trộn việc học của con.

Trường hợp khác, chị Trần Thu Trang (36 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) có 2 con học mầm non và tiểu họcnhư ngồi trên đống lửa trước thông tin số ca mắc COVID-19 ở trường học xuất hiện trở lại. Đợt dịch giữa năm ngoái, 2 con của chị đều mắc COVID-19. Cả hai sốt cao, cộng thêm tiền sử co giật nên chị rất sợ con bị nhiễm lại, nhất là khi chưa tiêm vaccine COVID-19.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Từ đầu năm học, các trường học tại Hà Nội vẫn duy trì các phương án phòng chống dịch - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin thêm Zingnews, đại diện trường Tiểu học Khương Thượng (Thanh Xuân) cho biết nhà trường không ghi nhận nhiều trường hợp học sinh nghỉ ốm. Một số trường hợp nghỉ ốm được báo lý do là sốt bình thường, không mắc Covid-19.

Theo ghi nhận từ đầu năm, nhà trường đã có phương án phòng chống dịch bệnh theo mùa, trong đó có dịch Covid-19. Thời điểm giao mùa như hiện tại, việc vệ sinh khử khuẩn trường học được tăng cường, chủ động nhắc nhở phụ huynh, học sinh chú ý các biện pháp phòng dịch.

Đại diện trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông) cũng cho biết nhà trường không ghi nhận trường hợp học sinh nghỉ do mắc Covid-19.

Ở tất cả các nhà trường luôn trong trạng thái sẵn sàng các phương án phòng và đối phó với dịch. Hiện tại, nước khử khuẩn, khẩu trang, máy đo nhiệt độ vẫn được trang bị tại các lớp học và phòng y tế.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông - thông tin hiện tại quận Hà Đông chưa ghi nhận trường hợp học sinh mắc Covid-19, tình hình dịch tại các trường học vẫn được kiểm soát. Qua đó, để phòng chống, bà Hằng thông báo phụ huynh cần phối hợp với nhà trường để theo dõi sức khỏe của con, nhắc nhở các con chủ động không chỉ Coivd-19 mà con phòng bệnh theo mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng...

Bà cho biết thêm, trong tình hình hiện tại, việc quay lại học trực tuyến là chưa cần thiết. Và đây mới chỉ là phương án dự phòng các trường đưa ra, vì vậy, phụ huynh không nên quá lo lắng.