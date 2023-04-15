Nhiều người "sốc nặng" vì mắc COVID-19 lần thứ 3, Bộ Y Tế cảnh báo

Tin y tế 15/04/2023 09:30

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh với triệu chứng cổ họng đau rát, người ê ẩm như bị ai đánh nhiều người "sốc nặng" khi chiếc vạch thứ hai hiện lên trên kit test nhanh Covid-19. Chỉ trong vòng vài tháng, đã 3 lần thành F0

NỖI LO MẮC COVID-19 LẦN 3

Theo thông tin báo Dân trí, Khánh Ngọc (tên nhân vật đã được thay đổi), 26 tuổi, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội chỉ trong vòng 12 tháng, cô đã 3 lần thành F0.

Đầu tháng 4/2022, Ngọc lần đầu mắc Covid-19 cùng thời điểm Hà Nội ghi nhận đều đặn hơn 1.000 ca Covid-19 mỗi ngày. Chỉ sau đó 4 tháng, Ngọc lại test nhanh dương tính SARS-CoV-2 sau một trận sốt. Ngọc tự cách ly trong phòng, nhờ người nhà mua các loại thuốc hạ sốt, thuốc chữa viêm họng, C sủi và oresol theo kinh nghiệm của những lần làm F0 trước đó.

Nhiều người 'sốc nặng' vì mắc COVID-19 lần thứ 3, Bộ Y Tế cảnh báo - Ảnh 1
Các loại thuốc Ngọc dùng để tự điều trị Covid-19 tại nhà - Ảnh: Dân trí

 

Ngọc cho biết, 3 ngày nay, tôi sốt trên 38 độ, cổ họng như có gai nuốt nước bọt cũng đau, rét run, toàn thân mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Nhưng đáng sợ nhất là việc mất ngủ vì trong họng luôn có cảm giác kích thích muốn ho nhưng lại không ho được thành tiếng.

Công việc của Ngọc có thể làm từ xa. Thế nhưng từ khi đổ bệnh đến nay, cô cũng gần như chẳng động được vào máy tính. Là một người bận rộn, việc phải gác nhiều ngày liền mỗi lần trở thành F0 được cô gái trẻ này ví như một "tai họa".

Cách đây vài tháng, Ngọc được cơ quan thông báo đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 4. Thế nhưng nghĩ rằng Covid-19 đã hết, cô gái trẻ quyết định bỏ qua đợt tiêm phòng này.

Trường hợp tương tự từ Vietnamnet, anh N.V.T (35 tuổi, trú tại TP.HCM) cho biết triệu chứng đầu tiên mà anh gặp phải là đau họng. Khi nói và nuốt nước bọt, anh đều cảm thấy rất đau, kèm theo sốt và mệt. Nghĩ rằng mình bị cảm cúm do thời tiết nắng mưa thất thường, anh mua vài liều thuốc cảm để uống. Thời gian này, cả nhà anh T. vẫn ăn uống, sinh hoạt chung. 

Nhiều người 'sốc nặng' vì mắc COVID-19 lần thứ 3, Bộ Y Tế cảnh báo - Ảnh 2
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của anh N.V.T. - Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, anh đến một bệnh viện tư nhân ở TP.HCM để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm rRT-PCR ngày 1/4 cho thấy anh T. dương tính với SARS-CoV-2. Anh T cho biết, tiêm 3 mũi vắc xin và đã hai lần bị Covid-19, cứ ngỡ thoát rồi. Không ngờ lần nhiễm này thực sự phờ phạc, khổ sở. 3 lần mắc Covid-19, cơ thể không chịu nổi nữa.

BỘ Y TẾ CẢNH BÁO

Để giảm bớt sự lây nhiễm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện 2K (Khẩu trang-Khử khuẩn) + Vaccine.

Đồng thời, với những người có nguy cơ cao dễ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19 (như: người cao tuổi, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) khi đến nơi đông người, môi trường ít thông thoáng thì nên đeo khẩu trang; đồng thời phải tiêm chủng vaccine đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhiều người 'sốc nặng' vì mắc COVID-19 lần thứ 3, Bộ Y Tế cảnh báo - Ảnh 3
Với người già và người có bệnh nền, Covid-19 vẫn là mối đe dọa - Ảnh: Vietnamnet

 

COVID-19 tăng trở lại: Chuyên gia y tế khuyến cáo những việc cần làm để phòng chống dịch

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Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đợt này có các biểu hiện nặng hơn, nguy hiểm hơn các đợt bùng phát trước đây. Mọi người nên bình tĩnh và không nghe theo những tin đồn vô căn cứ trên mạng.

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