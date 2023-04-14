10 điểm tiêm phòng COVID-19 mới nhất tại Hà Nội, chi tiết thông tin liên hệ và địa điểm

Tin y tế 14/04/2023 22:21

Hà Nội vừa công bố 10 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 duy trì thường xuyên để người dân biết và đăng ký.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 14/4, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo công bố 10 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 duy trì thường xuyên để đông đảo người dân biết, đăng ký tiêm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 12/4, toàn TP. Hà Nội đã tiêm được 21.583.697 mũi vaccine phòng COVID-19 các loại. Trong đó, 99,9% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, 98,9% đã được tiêm 3 mũi và 84,6% đã được tiêm mũi 4. Riêng đối với nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ trẻ đủ mũi cơ bản đã đạt 99,9% và 58,0% trẻ nhóm này đã hoàn thành 3 mũi. Nhóm trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi cơ bản đạt (57,6%).

 

Hiện, Hà Nội đang điều trị cho 330 bệnh nhân COVID-19, trong đó 156 người điều trị tại bệnh viện (có 3 trẻ dưới 5 tuổi) và 174 người theo dõi, cách ly điều trị tại nhà.

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10 điểm tiêm phòng COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, TP. Hà Nội vẫn sẵn có vaccine phòng COVID-19 để tiếp tục duy trì các điểm tiêm chủng, phục vụ nhu cầu của người dân. Dự kiến tuần tới, Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca.

Sở Y tế cho biết, người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội muốn tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể liên hệ tới các điểm tiêm như sau để được hướng dẫn cụ thể về địa điểm, thời gian tiêm:

1/ Tại Thị xã Sơn Tây – SĐT: 0243.3823.835

2/ Tại Tây Hồ - SĐT: 0243.758.3334 / 0869.538.580

3/ Tại Thạch Thất – SĐT: 0243.3675.993

4/ Tại Cầu Giấy – SĐT: 0243.768.0014 / 0243.993.6118

5/ Tại Ba Đình – SĐT: 0243.7340.301

6/ Tại Thanh Xuân – SĐT: 0243.558.1582 / 0248.582.3468

 

7/ Tại Hoàn Kiếm – SĐT: 0243.8284.827

8/ Tại Hai Bà Trưng – SĐT: 0243.972.7867

9/ Tại Mỹ Đức – SĐT: 0243. 3740.641

10/ Tại Thanh Oai - SĐT: 086.242.9697

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, chuyên gia khuyến cáo hiện nay, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các vi rút lây lan, trong đó có SARS-CoV-2 phát triển và lây lan.

10 điểm tiêm phòng COVID-19 mới nhất tại Hà Nội, chi tiết thông tin liên hệ và địa điểm - Ảnh 2
Tiêm phòng COVID-19. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời gian sắp tới nếu có đi lại, du lịch, nếu người dân chủ quan không có các biện pháp phòng hộ cá nhân như mang khẩu trang, rửa tay thì số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng, vì thế nên duy trì nguyên tắc 2K (khẩu trang và khử khuẩn), không chỉ phòng COVID-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.

Với ngành y tế cần đánh giá về các chủng vi rút mới, khả năng phòng bệnh của vắc xin để khuyến cáo người dân và có biện pháp đáp ứng phù hợp, không bị động.

Người đã tiêm đủ mũi vắc xin sẽ đủ miễn dịch, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng. Trẻ em đi học có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng đa số là triệu chứng nhẹ, nhẹ hơn cúm mùa. Do đó, học sinh không cần tiêm mũi bổ sung vắc xin.

Hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền nên tiêm vắc xin COVID-19 nhắc lại hằng năm để tăng cường miễn dịch.

 

Hiệu quả của vaccine phòng bệnh COVID-19 hiện nay

Hiệu quả của vaccine phòng bệnh COVID-19 hiện nay

Mới đây, số ca mắc COVID-19 tăng vọt, nhiều người thắc mắc hiệu quả của vaccine trong phòng chống lây nhiễm bệnh hiện nay như thế nào?

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