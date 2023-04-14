Xuất hiện ổ dịch Covid-19 MỚI tại trường THCS ở Quảng Ninh

Tin y tế 14/04/2023 11:59

Trung tâm Y tế TP Hạ Long (Quảng Ninh) thông báo, vừa phát hiện ổ dịch tại một lớp học của Trường THCS Lê Văn Tám với 9 học sinh mắc Covid-19. Những học sinh này lần lượt được xác định có kết quả dương tính từ ngày 5-10/4

Theo thông tin Vietnamnet, tại Trường THCS Lê Văn Tám phát hiện 9 học sinh mắc Covid-19. Những học sinh này lần lượt được xác định có kết quả dương tính từ ngày 5-10/4. Các em trú tại các phường Hồng Gai, Cao Xanh, Bạch Đằng, đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định. Gia đình chưa phát hiện thêm người mắc mới. 

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 MỚI tại trường THCS ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong đợt dịch bùng phát đầu năm 2022 - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 13/4, toàn thành phố có thêm 30 ca mắc Covid-19. Những ca mắc này ban đầu có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu, mỏi mệt. Hiện tại, họ đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 12/4, qua sàng lọc người có triệu chứng tại cộng đồng và bệnh viện, Trung tâm Y tế TP Hạ Long cũng phát hiện được 9 ca mắc Covid-19. 

Bác sĩ Bùi Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm y tế TP Hạ Long cho biết, dù số ca mắc tăng nhẹ nhưng hiện dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát tốt và chưa ghi nhận sự xuất hiện biến thể phụ mới của Omicron. Đa phần ca mắc có biểu hiện nhẹ và được chỉ định điều trị tại nhà. Những trường hợp phải nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền.

Đồng thời, Bác sĩ Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cũng cho biết trong 3 ngày trở lại đây, số ca mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện tăng lên. Những người này đều trên 60 tuổi, có mắc các bệnh lý khác như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt ho, đau đầu, đau người. Một số ít người xuất hiện triệu chứng khó thở ở mức trung bình.

Theo Công lý thông tin thêm, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày, trung bình 1 ca/ngày. Trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12/4, đã có 6 bệnh nhân mắc Covid-19. Tuy nhiên, ngày 12/4 ghi nhận 3 ca mắc mới và ngày 13/4 là 7 ca. Hiện đang có 12 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện, không có ca bệnh nặng phải thở máy.

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 MỚI tại trường THCS ở Quảng Ninh - Ảnh 2
TP.HCM sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh - Ảnh: Công lý

Theo báo cáo của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiến hành giải trình tự SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân dương tính trong giai đoạn từ ngày 11/1 đến 20/3, kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công. Trong số này có 2 chủng thuộc biến thể phụ BA.5 (2/5, 40%), 1 mẫu BA.2.75 (1/5, 20%), 1 mẫu XBB.1 (1/5, 20%) và 1 mẫu XBB.1.5 (1/5, 20%).

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Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc trong 7 ngày qua tăng 3,8 lần so với trước đó, có nhiều bệnh nhân phải thở oxy. Vì vậy, người dân có thể chủ động test nhanh Covid-19 tại nhà khi xuất hiện dấu hiệu ho, sốt

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