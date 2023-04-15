Số người mắc COVID-19 tăng "chóng mặt" ghi nhận gần 900 ca trong 7 ngày, nguy cơ bùng phát cao

Tin y tế 15/04/2023 11:28

Bản tin Bộ Y tế cho biết trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với bảy ngày trước đó

Theo thông tin Pháp luật plus, từ đầu dịch đến nay, cả nước ghi nhận 11.528.303 ca, trong đó có 43.186 ca tử vong. Đến nay đã hơn 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Riêng trong tháng 3/2023 cả nước ghi nhận ghi nhận 384 ca (giảm 8,6% so với tháng 2), tuy nhiên hiện số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. 

Trong 7 ngày qua (6/4 - 12/4), cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với bảy ngày trước đó. Trong đó, nhóm tuổi từ 50 trở lên ghi nhận 262 ca (chiếm 30,9% số ca mắc mới). Riêng ngày 13/4, ghi nhận gần 500 ca mắc mới.

Số người mắc COVID-19 tăng 'chóng mặt' ghi nhận gần 900 ca trong 7 ngày, nguy cơ bùng phát cao - Ảnh 1

Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 với các biến thể mới - Ảnh: Pháp luật plus

Các chuyên gia cho biết, dịch COVID-19 cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới; các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2023, đề nghị các địa phương nhanh chóng xây dựng, tham mưu, trình UBND cấp tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch COVID-19 để sớm có quyết định phê duyệt kinh phí cho công tác phòng chống dịch... Việc mua và xin tài trợ vaccine COVID-19 cũng như các vaccine của tiêm chủng mở rộng, Thứ trưởng khẳng định, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế căn cứ vào nhu cầu đề xuất của địa phương gửi về. Thế nhưng có những thời điểm đơn vị chuyên môn đưa vaccine COVID-19 về tận cơ sở mà vẫn không có người nhận.

Qua đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương đề xuất bao nhiêu vaccine thì nhận đúng như thế. Cùng đó, một số tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi, trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi cần cố gắng để đạt tỷ lệ đề ra...

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch; đảm bảo công tác thu dung, điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Các địa phương chủ động triển khai hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vaccine để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.

Số người mắc COVID-19 tăng 'chóng mặt' ghi nhận gần 900 ca trong 7 ngày, nguy cơ bùng phát cao - Ảnh 2
ở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách tiêm vaccine đủ liều - Ảnh: VOV

Theo thông tin VOV cho biết thêm, nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã giải trình tự gene virus các mẫu bệnh phẩm từ ngày 11/1 đến 20/3. Kết quả, có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó 2 mẫu nhiễm biến chủng BA.5, một mẫu BA.2.75, một mẫu XBB.1 và một mẫu XBB.1.5.

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