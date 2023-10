Ngày 14/4, một phụ nữ bất ngờ tử vong sau khi hút mỡ bụng, cằm và đùi tại Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn (Công ty TNHH BV chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn)

Theo thông tin báo Thanh niên, ngày 1/4, nữ bệnh nhân tên B. (45 tuổi, Đài Loan - Trung Quốc) đến Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn (Công ty TNHH BV chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, số 781/C9 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) để phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ. Ngày 4/4, bà B. về ở tại xã Sông Thao, H.Trảng Bom, Đồng Nai.

Bệnh nhân tử vong sau khi nâng mũ i- Ảnh minh họa: Internet

Người thân cho biết, trưa 7/4, bà B. thấy khó thở trong người, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo nên người nhà đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) thì tử vong. BV đa khoa Thống Nhất chẩn đoán bệnh nhân tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân; nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng kali máu, tăng men gan trên nền bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Nhận thông tin từ Đồng Nai, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đến làm việc với Ban Giám đốc BV thẩm mỹ Sao Hàn. Đồng thời, lực lượng phối hợp tiến hành xác minh, thu thập hồ sơ bệnh án và các tài liệu liên quan việc khám chữa bệnh của bệnh nhân B. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân B. bị niêm phong toàn bộ và Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM mời Ban Giám đốc BV thẩm mỹ Sao Hàn, bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật và bác sĩ phẫu thuật cho bà B. đến làm việc. Vụ việc đã được báo cáo Bộ Y tế.

Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn - Ảnh: VOV

Trước đó, báo VOV từng thông tin, tại Bệnh viện này ngày 23/2, nữ bệnh nhân T.T.P.A. (44 tuổi, sinh sống tại Bình Dương) bị tai biến khi nâng mũi đã tử vong sau 4 tháng điều trị.

