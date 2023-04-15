TP.HCM chỉ đạo khẩn sau khi ca mắc COVID-19 gia tăng

Vào ngày 15/4, UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ báo Sào Gòn và Giải phóng, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng Covid-19, đặc biệt đối với các nhóm người có nguy cơ cao. UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn, yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 -

Ảnh: Người Lao Động Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát tại cửa khẩu. Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Ngoài ra, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Sở TT-TT tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn, rửa tay sạch… Truyền thông về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vaccine Covid-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong trường học. Các sở, ban, ngành thành phố và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bên cạnh đó, xử nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

Ngày 15/4: Cả nước ghi nhận thêm 775 ca mắc COVID-19 mới, có 10 trường hợp đang thở oxy Vào ngày 15/4, Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ghi nhận 775 ca mắc COVID-19 mới; có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

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