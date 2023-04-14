Bộ Y tế: Dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang được kiểm soát dù số ca mắc tăng

Vào ngày 14/4, Bộ Y tế thông tin tình hình hiện nay, số mắc COVID-19 tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc – nơi đang có sự giao mùa tại nước ta.

Theo thông tin từ VTC News, GS.TS Phan Trọng Lân – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế thông tin, hiện nay tại nước ta số mắc COVID-19 tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc – nơi đang có sự giao mùa. Thống kê hiện nay là đã tăng khoảng gần 4 lần với tuần trước đó. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay thuận lợi cho sự phát triển của virus, ý thức của con người, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở khám chữa bệnh có lúc có nơi chưa đảm bảo.

Thời gian qua, Lào Cai, Hà Nội có xảy ra chùm ca mắc, tuy nhiên, các cấp chỉ đạo tiến hành chủ động vào cuộc nhanh chóng và kiểm soát được. Như Lào Cai sau 5 ngày, tình hình dịch bệnh không còn sự lan rộng ra nữa. “Như vậy, đánh giá chung tình hình thì số mắc COVID-19 trong thời gian tới có thể có sự gia tăng. Tuy nhiên, số nặng, nhập viện chưa có sự đột biến, do đó, Việt Nam vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch” – ông Lân chia sẻ. Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, giảm các trường hợp bệnh nặng và đã qua 105 ngày không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, giảm các trường hợp bệnh nặng - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Ông Lân cũng cho rằng, việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 sẽ dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất, đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Thứ hai, biến thể Omicron có đặc điểm lây lan nhanh. Hiện nay hầu hết các nước đã mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao. Việc giao lưu đi lại sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn, thậm chí ngay trong nước cũng làm gia tăng sự giao tiếp, điều này đã tạo điều kiện cho virus lây lan sang đối tượng khác. Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào khuyến nghị mới, cần tập trung ưu tiên tiêm chủng bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong. Các địa phương cần rà soát, đánh giá nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định và đề xuất gửi về Bộ Y tế làm cơ sở phân bổ cân đối đầy đủ vaccine và có kế hoạch tiêm đúng thời điểm, đạt hiệu quả phòng dịch tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng ta đã bao phủ vaccine phòng chống dịch COVID-19 rất cao. Với liều cơ bản, chúng ta bao phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80-90%, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến - dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 70%. Tuy nhiên có nơi, có chỗ tỷ lệ tiêm chưa đạt như mong muốn, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao.

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