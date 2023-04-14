Tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 giúp hiệu quả phòng ngừa cao hơn 53% so với việc chỉ tiêm mũi 2

Một kết quả nghiên cứu đã được công bố là hiệu lực vắc xin cao hơn 53% so với mũi 2 khi tiêm nhắc lại mũi 3 ở nhân viên y tế.

Khoa Truyền nhiễm và Trung tâm Đổi mới vắc xin, Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Joon-Young Song đã công bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả phòng bệnh của mũi tiêm thứ 3 so với mũi thứ 2 của vắc xin COVID-19, được tiến hành cho nhân viên y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã so sánh, đánh giá hiệu quả phòng bệnh của hai mũi tiêm cơ bản hoặc mũi tiêm thứ ba (mũi nhắc lại) vắc xin COVID-19 trong tháng 2/2022, khi bùng nổ chủng đột biến Omicron. Đối tượng nghiên cứu là 281 nhân viên y tế tại Bệnh viện Guro Đại học Hàn Quốc.

Trong các nghiên cứu trước đây, việc trung hòa miễn dịch kháng thể chống lại virus COVID-19 và đột biến delta kéo dài đến 5 tháng khi hoàn thành hai lần tiêm vắc-xin cơ bản bằng vắc-xin mRNA, nhưng không thể hiện được khả năng trung hòa chéo chống lại biến thể Omicron.

Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu đánh giá tác dụng của vắc-xin được thực hiện ở Anh, hai loại vắc-xin cơ bản của vắc-xin mRNA cho thấy hiệu quả phòng ngừa cao đối với đột biến delta, nhưng không có tác dụng đối với đột biến Omicron.

Kết quả nghiên cứu trong nước này khẳng định trong thời kỳ đột biến Omicron chiếm ưu thế, mũi nhắc lại thứ 3 của COVID-19 có hiệu quả phòng lây nhiễm COVID-19 53% so với mũi tiêm cơ bản thứ 2. Tuy nhiên, trong phân tích đa biến bao gồm cả thời gian đã trôi qua sau lần tiêm chủng cuối cùng, tầm quan trọng của tác dụng phòng ngừa đã biến mất, điều đó có nghĩa là hiệu quả của lần tiêm chủng gần đây lớn hơn so với lần tiêm chủng thứ 3.

Theo Kormedi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiem-vac-xin-covid-19-mui-3-giup-hieu-qua-phong-ngua-cao-hon-53-so-voi-viec-chi-tiem-mui-2-572538.html