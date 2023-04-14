Tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 giúp hiệu quả phòng ngừa cao hơn 53% so với việc chỉ tiêm mũi 2

Sức khỏe 14/04/2023 14:07

Một kết quả nghiên cứu đã được công bố là hiệu lực vắc xin cao hơn 53% so với mũi 2 khi tiêm nhắc lại mũi 3 ở nhân viên y tế.

Khoa Truyền nhiễm và Trung tâm Đổi mới vắc xin, Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Joon-Young Song đã công bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả phòng bệnh của mũi tiêm thứ 3 so với mũi thứ 2 của vắc xin COVID-19, được tiến hành cho nhân viên y tế.

Tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 giúp hiệu quả phòng ngừa cao hơn 53% so với việc chỉ tiêm mũi 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã so sánh, đánh giá hiệu quả phòng bệnh của hai mũi tiêm cơ bản hoặc mũi tiêm thứ ba (mũi nhắc lại) vắc xin COVID-19 trong tháng 2/2022, khi bùng nổ chủng đột biến Omicron. Đối tượng nghiên cứu là 281 nhân viên y tế tại Bệnh viện Guro Đại học Hàn Quốc.

Trong các nghiên cứu trước đây, việc trung hòa miễn dịch kháng thể chống lại virus COVID-19 và đột biến delta kéo dài đến 5 tháng khi hoàn thành hai lần tiêm vắc-xin cơ bản bằng vắc-xin mRNA, nhưng không thể hiện được khả năng trung hòa chéo chống lại biến thể Omicron.

Tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 giúp hiệu quả phòng ngừa cao hơn 53% so với việc chỉ tiêm mũi 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu đánh giá tác dụng của vắc-xin được thực hiện ở Anh, hai loại vắc-xin cơ bản của vắc-xin mRNA cho thấy hiệu quả phòng ngừa cao đối với đột biến delta, nhưng không có tác dụng đối với đột biến Omicron.

Kết quả nghiên cứu trong nước này khẳng định trong thời kỳ đột biến Omicron chiếm ưu thế, mũi nhắc lại thứ 3 của COVID-19 có hiệu quả phòng lây nhiễm COVID-19 53% so với mũi tiêm cơ bản thứ 2. Tuy nhiên, trong phân tích đa biến bao gồm cả thời gian đã trôi qua sau lần tiêm chủng cuối cùng, tầm quan trọng của tác dụng phòng ngừa đã biến mất, điều đó có nghĩa là hiệu quả của lần tiêm chủng gần đây lớn hơn so với lần tiêm chủng thứ 3.

Theo Kormedi

Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn

Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn

Những người có tiền sử nhiễm biến thể Omicron phần nào được bảo vệ khỏi nguy cơ tái nhiễm.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 tin sức khỏe y tế phòng ngừa COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 54 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm