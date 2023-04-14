Mất khứu giác: Triệu chứng đặc trưng nhất của những người mắc COVID-19 hay bỏ qua

Dịch COVID-19 có khả năng bùng phát trở lại, hãy chú ý đến sức khỏe cơ thể khi có các biểu hiện nhẹ của việc mất khứu giác, không ngửi được mùi.

Người ta đã chứng minh rằng nhiễm COVID-19 không chỉ làm tổn thương các mô trong mũi (khoang mũi) mà còn cả phần não điều khiển các giác quan, dẫn đến mất khứu giác Một nhóm nghiên cứu từ Khoa Bệnh học tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ đã tiến hành khám nghiệm tử thi 23 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 và tìm thấy bằng chứng về tổn thương chất trắng trong não của những người mất cảm giác mùi.

Ảnh minh họa: Internet Vùng chất trắng của não đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa các tế bào của hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả những tế bào điều khiển các giác quan. Đặc biệt, một số bệnh nhân tham gia nghiên cứu được phát hiện có tổn thương não tương tự như ở những người mắc bệnh Alzheimer. Tiến sĩ Cheung-Ying Ho của nhóm nghiên cứu cho biết: “COVID-19 lây nhiễm các tế bào lót trong đường mũi, ảnh hưởng đến chức năng khứu giác, cũng như gây tổn thương đáng kể cho các vùng não kiểm soát mùi.

Ảnh minh họa: Internet Tại Hoa Kỳ, gần 2 triệu người được biết là đã bị mất khứu giác trong thời gian dài do COVID-19. Khứu giác bị suy giảm ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống bằng cách giảm cảm giác thèm ăn trong số các vấn đề khác. Theo nhóm nghiên cứu, cứ 10 người thì có khoảng 1 người mất khứu giác sau khi nhiễm COVID-19 phải chịu đựng triệu chứng này trong 6 tháng trở lên. Sau khi khám nghiệm tử thi, nhóm nghiên cứu đã so sánh mô mũi và não của bệnh nhân COVID-19 với mô của 14 bệnh nhân khác chết vì những nguyên nhân không liên quan đến COVID-19. Ảnh minh họa: Internet 5 trong số 23 bệnh nhân mắc COVID-19 bị mất khứu giác và 4 người bị giảm khứu giác trước khi chết. Tiến sĩ Ho cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng mới về việc sử dụng thuốc chống viêm để điều trị chứng mất khứu giác liên quan đến COVID-19”. Kết quả của nghiên cứu này (Đánh giá sau khi chết về thoái hóa mô khứu giác và bệnh vi mạch ở bệnh nhân mắc COVID-19) đã được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA Neurology). Theo Kormedi

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