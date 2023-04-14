Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn

Những người có tiền sử nhiễm biến thể Omicron phần nào được bảo vệ khỏi nguy cơ tái nhiễm.

Một nghiên cứu đã được công bố cho thấy những người đã bị nhiễm Omicron giảm nguy cơ tái nhiễm với các biến thể Omicron BA.4 và BA.5. Đây là những gì tạp chí khoa học Nature đã đưa tin vào ngày 21/7/2022 (giờ địa phương) dựa trên luận án của các nhà nghiên cứu tại Đại học Weill Cornell ở Qatar (WCM-Q). Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu của WCM-Q đã phân tích tất cả các trường hợp mắc COVID-19 ở Qatar trong khoảng thời gian từ ngày 7/5 đến ngày 4/7/2022, khi BA.4 và BA.5 lần đầu tiên được xác định ở Qatar. Đặc biệt, các trường hợp tái nhiễm BA.4 và BA.5 được so sánh giữa những người có tiền sử nhiễm đột biến (alpha, beta, delta) trước biến thể Omicron và những người có tiền sử nhiễm biến thể Omicron.

Khi bị nhiễm biến thể Omicron trước đó, hiệu quả ngăn ngừa tái nhiễm BA.4 hoặc BA.5 là 28,3% và hiệu quả ngăn ngừa triệu chứng là 15,1%. Mặt khác, khi đã nhiễm Omicron hiệu quả phòng tái nhiễm là 79,7%, hiệu quả phòng triệu chứng rất cao là 76,1%. Ảnh minh họa: Internet BA.4 và BA.5, các biến thể phụ của biến thể Omicron, được biết là có khả năng trốn tránh hệ thống phòng thủ miễn dịch của con người hơn tất cả các đột biến trước đó. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này cho thấy những người có tiền sử nhiễm bất kỳ đột biến nào được bảo vệ ở một mức độ nào đó khỏi nguy cơ tái nhiễm và hiệu quả bảo vệ lớn hơn nhiều khi bị nhiễm cùng một biến thể Omicron ban đầu.

Giáo sư Rice Abu-Radad của WCM-Q, nhà nghiên cứu chính, cho biết nghiên cứu này đã góp phần vào nghiên cứu “cách các hệ thống miễn dịch khác nhau kết hợp với nhau”. Vì vậy, Giáo sư Abu-Ladad giải thích, mỗi người có một hệ thống miễn dịch khác nhau. Ông cho biết việc hiểu cách các phản ứng miễn dịch khác nhau này tương tác với nhau có thể là một hàng rào quan trọng chống lại tương lai của đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Internet Kei Sato, giáo sư về virus học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, đánh giá bài báo này là một bài báo hay, nhưng chỉ ra rằng điều đáng tiếc là sự khác biệt về thời gian giữa nhiễm trùng nguyên phát và thứ phát đã bị bỏ qua. Giáo sư Abu-Radad cho biết mục đích của nghiên cứu là điều tra xem ai hiện dễ bị tái nhiễm nhất, thay vì quy miễn dịch tự nhiên cho các đột biến virus cụ thể. Ông nói rằng thiết kế của nghiên cứu này được thực hiện trong khi kiểm soát tác dụng của vắc-xin và phân tích độ nhạy cũng được thực hiện đối với tình trạng vắc-xin và kết quả phù hợp với kết luận chung của bài báo này. Theo Kormedi

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