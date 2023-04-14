Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn

Sức khỏe 14/04/2023 13:32

Những người có tiền sử nhiễm biến thể Omicron phần nào được bảo vệ khỏi nguy cơ tái nhiễm.

Một nghiên cứu đã được công bố cho thấy những người đã bị nhiễm Omicron giảm nguy cơ tái nhiễm với các biến thể Omicron BA.4 và BA.5. Đây là những gì tạp chí khoa học Nature đã đưa tin vào ngày 21/7/2022 (giờ địa phương) dựa trên luận án của các nhà nghiên cứu tại Đại học Weill Cornell ở Qatar (WCM-Q).

Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu của WCM-Q đã phân tích tất cả các trường hợp mắc COVID-19 ở Qatar trong khoảng thời gian từ ngày 7/5 đến ngày 4/7/2022, khi BA.4 và BA.5 lần đầu tiên được xác định ở Qatar. Đặc biệt, các trường hợp tái nhiễm BA.4 và BA.5 được so sánh giữa những người có tiền sử nhiễm đột biến (alpha, beta, delta) trước biến thể Omicron và những người có tiền sử nhiễm biến thể Omicron.

Khi bị nhiễm biến thể Omicron trước đó, hiệu quả ngăn ngừa tái nhiễm BA.4 hoặc BA.5 là 28,3% và hiệu quả ngăn ngừa triệu chứng là 15,1%. Mặt khác, khi đã nhiễm Omicron hiệu quả phòng tái nhiễm là 79,7%, hiệu quả phòng triệu chứng rất cao là 76,1%.

Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

BA.4 và BA.5, các biến thể phụ của biến thể Omicron, được biết là có khả năng trốn tránh hệ thống phòng thủ miễn dịch của con người hơn tất cả các đột biến trước đó. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này cho thấy những người có tiền sử nhiễm bất kỳ đột biến nào được bảo vệ ở một mức độ nào đó khỏi nguy cơ tái nhiễm và hiệu quả bảo vệ lớn hơn nhiều khi bị nhiễm cùng một biến thể Omicron ban đầu.

Giáo sư Rice Abu-Radad của WCM-Q, nhà nghiên cứu chính, cho biết nghiên cứu này đã góp phần vào nghiên cứu “cách các hệ thống miễn dịch khác nhau kết hợp với nhau”. Vì vậy, Giáo sư Abu-Ladad giải thích, mỗi người có một hệ thống miễn dịch khác nhau. Ông cho biết việc hiểu cách các phản ứng miễn dịch khác nhau này tương tác với nhau có thể là một hàng rào quan trọng chống lại tương lai của đại dịch COVID-19.

Người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ ít có khả năng nhiễm biến thể chủng mới của COVID-19 hiện tại hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kei Sato, giáo sư về virus học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, đánh giá bài báo này là một bài báo hay, nhưng chỉ ra rằng điều đáng tiếc là sự khác biệt về thời gian giữa nhiễm trùng nguyên phát và thứ phát đã bị bỏ qua. 

Giáo sư Abu-Radad cho biết mục đích của nghiên cứu là điều tra xem ai hiện dễ bị tái nhiễm nhất, thay vì quy miễn dịch tự nhiên cho các đột biến virus cụ thể. Ông nói rằng thiết kế của nghiên cứu này được thực hiện trong khi kiểm soát tác dụng của vắc-xin và phân tích độ nhạy cũng được thực hiện đối với tình trạng vắc-xin và kết quả phù hợp với kết luận chung của bài báo này.

 Theo Kormedi

Mất khứu giác: Triệu chứng đặc trưng nhất của những người mắc COVID-19 hay bỏ qua

Mất khứu giác: Triệu chứng đặc trưng nhất của những người mắc COVID-19 hay bỏ qua

Dịch COVID-19 có khả năng bùng phát trở lại, hãy chú ý đến sức khỏe cơ thể khi có các biểu hiện nhẹ của việc mất khứu giác, không ngửi được mùi.

Xem thêm
Từ khóa:   tin sức khỏe COVID-19 biến thể COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 53 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm