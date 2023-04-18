Bệnh nhi 1 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám trong tình trạng sốt cao và thân thể mệt mỏi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, bệnh nhi 1 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi.

Phía gia đình cho biết, khoảng 2 ngày trước, trẻ sốt cao 38,5 độ, đáp ứng với thuốc hạ sốt kèm ho ít, trong miệng có đốm trắng quanh niêm mạc miệng, chảy nước mũi đục, ăn uống kém, nôn sau ăn, đại tiện bình thường. Gia đình nghĩ trẻ bị cam nên đã mua thuốc cam (bột đỏ) rơ lưỡi ngày 3 lần trong 4 ngày.

Tuy nhiên, sau 2 ngày bé vẫn sốt và mệt nhiều, quấy, không ăn nên gia đình đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám.

Gói "thuốc cam" cho hình ảnh phản quang khi chụp Xquang - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm của bệnh nhi cho chỉ số men gan tăng cao, lượng chì trong máu: 226.5 µg/dl cao gấp nhiều lần mức cho phép.

Qua kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm chì trong máu nặng. Gia đình đã được bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng và mức độ nguy hiểm của bệnh nhiễm chì trong máu. Các bác sĩ đã liên hệ trực tiếp đến chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp nhận điều trị cho bé.

Ngoài ra, các bác sĩ cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần thật tỉnh táo và tin tưởng vào các phương pháp điều trị đã được y khoa chứng minh và khuyến cáo của bác sĩ, không nên nghe theo, làm theo những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng có thể sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của con.

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