TP.HCM cảnh báo số ca mắc, nhập viện điều trị do COVID-19 tăng

Vào ngày 19/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, số ca mắc, nhập viện do COVID-19 đang có chiều hướng tăng trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ VTC News, số liệu từ ngành y tế TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong tháng 3/2023, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 1- 3 ca bệnh xác định. Tuy nhiên, từ ngày 12/4 đến ngày 16/4, trung bình mỗi ngày ghi nhận 7 ca, riêng ngày 15/4 hệ thống ghi nhận 12 ca bệnh và ngày 18/4, hệ thống ghi nhận số ca mắc mới tăng lên 15.

Bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tai Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam,

Số ca mắc mới tăng cũng kéo theo số ca nhập viện do COVID-19 cũng tăng. Mặc dù số ca mắc COVID-19 nhập viện tại TP Hồ Chi Minh bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi.

Cụ thể, từ ngày 3 - 11/4, trung bình mỗi ngày thành phố có từ 1 - 2 trường hợp COVID-19 cần nhập viện điều trị. Tuy nhiên, từ ngày 12 đến 16/4/2023, số ca nhập viện điều trị mỗi ngày là từ 8 - 12 ca. Về độ nặng của bệnh, nếu như ngày 7/4 toàn thành phố chỉ ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cần hỗ trợ Oxy thì đến ngày 16/4, thành phố ghi nhận 13 trường hợp nhập viện cần hỗ trợ Oxy.

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do COVID-19 tăng nhẹ trở lại, ngành y tế Thành phố khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + Vaccine.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm, việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vaccine các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. Vì vậy, Sở đang tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.

Phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại một trường trung học ở Đắk Lắk Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương (TP Buôn Ma Thuột).

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