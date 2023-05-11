Bệnh nhân cho biết vì muốn có làn da căng bóng, trắng sáng, mịn màng để tự tin tham dự một sự kiện nên cô đã đến một cơ sở làm đẹp để lột da mặt (peel da) Được nhân viên tư vấn tái tạo da bằng vi tảo biển và khẳng định chỉ sau ít ngày sẽ có làn da trắng hồng, căng bóng, cô gái trẻ liền đồng ý. Thế nhưng 4 ngày sau lột da, vùng mặt xuất hiện sưng nề, đỏ, đau rát, một số chỗ nổi bọng nước.

Bác sĩ Phương Quỳnh Hoa, Trưởng Khoa Laser & Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn da do hóa chất. Do da của bệnh nhân rất yếu lại có nhiều tổn thương, nhiễm trùng nên việc điều trị phục hồi mất khá nhiều thời gian, thậm chí một số vùng da sạm đen, sẹo lõm không thể phục hồi như cũ.

Dù được nhân viên spa trấn an, nhưng thấy tình trạng không đỡ, thậm chí "không dám soi gương" nữ bệnh nhân đã phải đến bệnh viện.

Một trường hợp bị biến chứng sau khi lột da mặt trẻ hóa da - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cách đây ít ngày, Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng tiếp nhận một nữ bệnh nhân 43 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với gương mặt sưng đỏ, nóng rát sau gần 1 ngày tiêm meso HA.

Bệnh nhân cho biết chị là một trong 2 khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ tiêm meso HA để trẻ hóa da tại một spa của người quen. Sau gần 1 ngày tiêm chất làm đẹp, cả hai đều có biểu hiện sưng, đỏ, đau. Thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho biết sản phẩm mà bệnh nhân sử dụng được cấp phép nhưng quy trình và phương pháp tiêm lại sai.

Khuôn mặt cô gái trẻ trở nên loang lổ do làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo an toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trên thực tế, lột da bằng hóa chất (hay còn gọi là peel da) là biện pháp khá hiệu quả trong điều trị nám nhưng cần thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín. Peel da cũng không thể có công dụng thần thánh như quảng cáo "lột da mặt một lần là nám đi theo luôn", vì như thế đó là lột sâu và lột sâu thì chắc chắn để lại sẹo.

Theo các bác sĩ, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị nám da, và được áp dụng đa liệu pháp từ nội khoa, can thiệp hay laser, hóa chất...

Để biết được một người đang bị nám da ở giai đoạn này thì không thể xác định được bằng mắt thường mà phải có máy móc, thiết bị hiện đại để phân tích nám ở vị trí thượng bì, hay ở vị trí nào khác… Do đó, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán xác định, không nên tự chữa kẻo "tiền mất tật mang".