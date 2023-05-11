Cô gái trẻ ôm mặt 'cầu cứu' bác sĩ sau khi đến cơ sở làm đẹp để 'lột da'

Sức khỏe 11/05/2023 11:21

Nữ bệnh nhân 22 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương với gương mặt sưng nề, chảy nước, da bong tróc, ngứa ngáy, đau rát…

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nữ bệnh nhân 22 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để "cấp cứu" làn da với gương mặt sưng nề, chảy nước, da bong tróc, ngứa ngáy, đau rát…

Bệnh nhân cho biết vì muốn có làn da căng bóng, trắng sáng, mịn màng để tự tin tham dự một sự kiện nên cô đã đến một cơ sở làm đẹp để lột da mặt (peel da) Được nhân viên tư vấn tái tạo da bằng vi tảo biển và khẳng định chỉ sau ít ngày sẽ có làn da trắng hồng, căng bóng, cô gái trẻ liền đồng ý. Thế nhưng 4 ngày sau lột da, vùng mặt xuất hiện sưng nề, đỏ, đau rát, một số chỗ nổi bọng nước. 

Dù được nhân viên spa trấn an, nhưng thấy tình trạng không đỡ, thậm chí "không dám soi gương" nữ bệnh nhân đã phải đến bệnh viện.

Bác sĩ Phương Quỳnh Hoa, Trưởng Khoa Laser & Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn da do hóa chất. Do da của bệnh nhân rất yếu lại có nhiều tổn thương, nhiễm trùng nên việc điều trị phục hồi mất khá nhiều thời gian, thậm chí một số vùng da sạm đen, sẹo lõm không thể phục hồi như cũ.

Cô gái trẻ ôm mặt 'cầu cứu' bác sĩ sau khi đến cơ sở làm đẹp để 'lột da' - Ảnh 1
Một trường hợp bị biến chứng sau khi lột da mặt trẻ hóa da - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cách đây ít ngày, Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng tiếp nhận một nữ bệnh nhân 43 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với gương mặt sưng đỏ, nóng rát sau gần 1 ngày tiêm meso HA.

Bệnh nhân cho biết chị là một trong 2 khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ tiêm meso HA để trẻ hóa da tại một spa của người quen. Sau gần 1 ngày tiêm chất làm đẹp, cả hai đều có biểu hiện sưng, đỏ, đau. Thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho biết sản phẩm mà bệnh nhân sử dụng được cấp phép nhưng quy trình và phương pháp tiêm lại sai.

 

Cô gái trẻ ôm mặt 'cầu cứu' bác sĩ sau khi đến cơ sở làm đẹp để 'lột da' - Ảnh 2
Khuôn mặt cô gái trẻ trở nên loang lổ do làm đẹp tại cơ sở không đảm bảo an toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trên thực tế, lột da bằng hóa chất (hay còn gọi là peel da) là biện pháp khá hiệu quả trong điều trị nám nhưng cần thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín. Peel da cũng không thể có công dụng thần thánh như quảng cáo "lột da mặt một lần là nám đi theo luôn", vì như thế đó là lột sâu và lột sâu thì chắc chắn để lại sẹo.

Theo các bác sĩ, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị nám da, và được áp dụng đa liệu pháp từ nội khoa, can thiệp hay laser, hóa chất...

Để biết được một người đang bị nám da ở giai đoạn này thì không thể xác định được bằng mắt thường mà phải có máy móc, thiết bị hiện đại để phân tích nám ở vị trí thượng bì, hay ở vị trí nào khác… Do đó, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán xác định, không nên tự chữa kẻo "tiền mất tật mang".

Bình Phước: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg

Bình Phước: Thai phụ 22 tuổi sinh thường bé trai nặng đến 5kg

Đó là trường hợp của sản phụ N.T.T.U, sinh năm 2001, ở thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Xem thêm
Từ khóa:   lột da mặt tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm