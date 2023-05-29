Bà Rịa-Vũng Tàu: 4 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm lạ đầu mùa mưa

Sức khỏe 29/05/2023 11:22

Sau khi ăn nấm lạ do người khác hái từ trên núi xuống, 4 người bị đau bụng dữ dội, nôn ói, liên tục đi ngoài.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/5, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết 4 bệnh nhân ngộ độc do ăn nấm lạ vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp nặng đã chuyển lên TP.HCM. Một bệnh nhân khác đã xin xuất viện về nhà, trường hợp còn lại vẫn đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bà Rịa.

Bác sĩ Cao Khánh Linh (khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bà Rịa) cho biết trưa 27/5, có 4 bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, nôn ói, tiêu chảy cấp kèm theo nhiều triệu chứng khác.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu ban đầu, có 2 trường hợp ngộ độc nặng được người nhà xin chuyển lên TP.HCM. Hai bệnh nhân còn lại được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Bà Rịa) cho uống than hoạt tính, truyền dịch, dùng các loại thuốc đặc dụng để giải độc.

Ngày 28/5, 2 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, được chuyển lên khoa Nội tổng quát để tiếp tục theo dõi, điều trị. Bệnh nhân P.T.K.T (46 tuổi, ngụ H.Long Điền) cho biết khoảng 10 giờ ngày 27/5 có đến một nơi trong huyện để ăn cơm. "Có một người mang nấm tới, nói là hái trên núi xuống. Mọi người cùng nhau làm nấm để ăn trưa. Lúc ăn nấm chỉ có 4 người ăn, sau đó vài phút thì tất cả bị mệt mỏi, đau bụng dữ dội. Riêng tôi vừa ăn nấm xong thì 2 mắt mỏi, sau đó cả vùng mặt có cảm giác, đau bụng và đi ngoài liên tục", bệnh nhân T. kể.

Bà Rịa-Vũng Tàu: 4 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm lạ đầu mùa mưa - Ảnh 1
Bác sĩ Cao Khánh Linh thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân ngộ độc nấm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra vào tối 24/5, TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, bí tiểu, yếu mỏi cơ, đau bụng, nôn ói, nhịp tim chậm.

Ba ngày trước, người này đi làm vườn nhà đào thấy xác nhộng ve sầu cùng với hình thù cây nấm nên nghĩ là đông trùng hạ thảo, mang về ăn khoảng 12 đến 14 xác nhộng. Ngay sau đó, anh có cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nôn ói rất nhiều, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển đến Chợ Rẫy.

Bà Rịa-Vũng Tàu: 4 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm lạ đầu mùa mưa - Ảnh 2
Ngộ độc do ăn nhộng ve sầu mà tưởng đông trùng hạ thảo - Ảnh: VNExpress

 

Theo bác sĩ Ngân, ve sầu đẻ trứng vào trong đất, trứng phát triển thành ấu trùng còn gọi là nhộng ve sầu. Nhộng ve sầu nằm trong đất, có thể ở bên cạnh các bào tử nấm. Những loài nấm này tấn công và sống ký sinh trên vật chủ (nhộng ve sầu). Chúng thay thế các mô của vật chủ và mọc ra thân cây dài, hút chất dinh dưỡng từ vật chủ khiến vật chủ chết và phát triển lớn lên bên ngoài của cơ thể vật chủ. Chính vì vậy, chúng có tên gọi là đông trùng hạ thảo - một thức ăn bổ dưỡng, được cho là rất tốt đối với sinh lý nam giới.

Tùy theo loại nấm ký sinh trên vật chủ là nấm có lợi cho sức khỏe con người hay nấm độc, đông trùng hạ thảo có thể là thức ăn bổ dưỡng hoặc gây độc cho con người, như trường hợp bệnh nhân này.

Bệnh nhân đang nằm phòng Hồi sức Cấp cứu Khoa Bệnh nhiệt đới, tình trạng tỉnh, tiếp xúc được và tự thở, sức cơ tứ chi cải thiện. Nhịp tim bệnh nhân hơi chậm và đang được theo dõi sát về mạch, huyết áp.

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Từ khóa:   ngộ độc nấm tin moi ngộ độc thực phẩm

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