Bệnh chốc lở lây lan mùa tựu trường, nhiều trẻ tự điều trị, lở loét khắp người: bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nặng cần cẩn trọng

Sức khỏe 30/08/2022 07:18

Trong mùa tựu trường, các em dễ bị lây lan loại bệnh này, điều đó ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe bé.

Tình trạng nhiều bậc phụ huynh tự ý điều trị dẫn đến bệnh tình bé không khỏi mà còn có nguy cơ lan rộng sang các vùng khác.

Các dấu hiệu phát hiện bệnh

Chốc lở là bệnh có dấu hiệu xuất hiện các mụn nước hay bóng nước trên da, đục dần, có mủ rồi vỡ, tạo thành vết trợt, đóng vảy màu vàng mật ong đặc trưng, nhanh chóng lan rộng ra vùng da xung quanh.

Vị trí thường gặp của bệnh chốc là mặt, xung quanh hốc mũi, miệng hoặc tay chân. Bệnh thường khỏi trong 7-10 ngày nếu điều trị đúng cách.

Chốc có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đa số là trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, dễ gây nhầm lẫn với một số bệnh ngoài da khác.

Bệnh chốc lở lây lan mùa tựu trường, nhiều trẻ tự điều trị, lở loét khắp người: bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nặng cần cẩn trọng - Ảnh 1
Bé bị chốc lở gây khó chịu trên da. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Bệnh chốc dễ lây lan trực tiếp từ vùng da bệnh đến vùng da lành và lây sang người khác khi có tiếp xúc với chất dịch rỉ ra trên vết thương. Đồng thời, dễ lây truyền trong trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em do tình trạng đông đúc, dùng chung khăn lau, khăn trải giường, đồ chơi …

Bệnh chốc lở hiện đang diễn biến như thế nào?

Hàng năm, vào mùa tựu trường nguy cơ con em trong độ tuổi mẫu giáo dễ phát sinh bệnh chốc lở, nhất là khi khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều càng khiến người bệnh diễn biến xấu hơn. Điều đáng lo ngại, bệnh có khả năng lây từ người này sang người khác. Do đó, cách phòng bệnh và điều trị bệnh kịp thời mang lại hiệu quả cao.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện Da liễu TP.HCM trong thời gian này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 6-8 trẻ bị bệnh chốc lở, xu hướng có thể gia tăng cùng với tình trạng nặng do bố mẹ tự điều trị ở nhà, khi vết thương diễn biến xấu mới đưa bé đến khám càng đáng báo động.

Nguy cơ bệnh nhiễm trùng nặng

Bác sĩ CK2 Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM chia sẻ trên báo Người lao động cho biết, “Việc cha mẹ chủ quan, tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian như tắm nước lá, bôi thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng cũng có thể làm bệnh nặng hơn, dễ gây ra biến chứng”.

Một bé gái 3 tuổi ngụ TP Thủ Đức, TP HCM đến khám trong tình trạng da vùng miệng, tay, chân có nhiều vết trợt, rỉ dịch vàng, ngứa ngáy, khó chịu. Trước đó, mẹ mua lá chè xanh về tắm cho con.

Một bé 5 tuổi bị những bọng nước ở tay, chân, lưng, cha mẹ ra nhà thuốc mua thuốc về bôi cho con, khi thấy tình trạng không cải thiện mới đưa đến bệnh viện.

Bệnh chốc lở lây lan mùa tựu trường, nhiều trẻ tự điều trị, lở loét khắp người: bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nặng cần cẩn trọng - Ảnh 2
Những bé bị bệnh nhưng tự chữa ở nhà. Ảnh: VietNamNet

Theo bác sĩ cho hay, bệnh “nếu để lâu, điều trị sai cách, tình trạng nhiễm trùng có thể nặng nề và lan rộng hơn. Trẻ có thể gặp biến chứng như hội chứng bong vảy da do tụ cầu, viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng…”, bác sĩ Đoan Phượng thông tin thêm.

Cách để phòng tránh bệnh

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay chứa cồn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với vùng da bệnh.

- Giặt quần áo, khăn mặt và khăn tắm của trẻ mắc bệnh mỗi ngày và không dùng chung các vật dụng. Vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và nơi vui chơi của trẻ, đặc biệt là tay vặn cửa, mặt bàn, bệ ngồi toilet... nơi vùng da trần tiếp xúc.

- Cắt móng tay thường xuyên cho trẻ để vi khuẩn không tụ dưới móng khi gãi, hạn chế tổn thương da và gây vỡ bóng nước; cho trẻ mặc quần áo vừa thoải mái, thoáng mát. Phụ huynh cho trẻ bị chốc lở nghỉ học để tránh lây nhiễm cho các trẻ khác.

- Khi thấy trẻ có những nốt mẩn đỏ, mưng mủ trên da đi khám ngay đề phòng lây lan và biến chứng.

- Tắm rửa sạch sẽ cho trẻ, có thể dùng nước thuốc tím pha loãng 1/10.000, hoặc sử dụng một số loại nước tắm trong dân gian như nước chè xanh làm khô se thương tổn.

Uống đủ nước, nước trái cây và ăn rau xanh.

- Tránh ở lâu những nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng, để côn trùng đốt.

- Theo báo Tuổi trẻ, cha mẹ có thể sử dụng một số thuốc sát trùng như betadine hoặc dung dịch thuốc màu như xanh methylen… Dùng một vài ngày không thấy cải thiện hoặc bệnh có xu hướng nặng lên thì nên gặp bác sĩ đế được tư vấn, tránh các biến chứng đáng tiếc xảy ra.

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