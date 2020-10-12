Bạn đã biết quả nhàu ngâm rượu có tác dụng gì chưa?

Tuy nhiên, do y học hiện đại ngày càng phát triển nên người ta tìm đến Tây y nhiều hơn là Đông y. Có lẽ vì thế các vị thuốc được sử dụng trong Đông y ít người biết đến. Do đó, số người biết rõ quả nhàu ngâm rượu có tác dụng gì cũng không nhiều. Đây chính là một điều đáng tiếc bởi so với việc sử dụng các loại thuốc Tây thì sử dụng quả nhàu ngâm rượu an toàn và lành tính hơn rất nhiều.

Từ xa xưa, Đông y đã sử dụng cây nhàu chữa trị đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay. Hầu hết các bộ phận của cây này đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Đặc biệt là phần quả dùng để ngâm rượu sẽ mang lại nhiều công dụng chữa trị thần kỳ. Do đó, đây là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Theo đó, Đông y kết luận quả nhàu có tính mát, vị chát, mùi hăng, hơi cay nồng. Nhờ vào những tính chất này giúp trị đau nhức xương khớp. Đồng thời tăng công dụng nhuận tràng, tăng cường hệ miễn dịch. Còn Tây y phân tích chính xác từng thành phần của quả nhàu, để sử dụng hàm lượng vừa vặn hợp lý.

Ẩn bên trong lớp vỏ bề ngoài xấu xí, sần sùi là những công tuyệt vời mà quả nhàu mang lại. Chính vì vậy, để chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật cho con người, Đông Tây y cùng kết hợp giúp người bệnh được điều trị tốt hơn. “Không đơn thương độc mã” Tây y cùng Đông y nghiên cứu tìm ra thành phần và tác dụng của quả nhàu ngâm rượu.

Theo báo cáo phân tích của y học hiện đại, quả nhàu có chứa một lượng lớn chất prosertonin. Gấp tới 20 lần trong trái thơm. Khi nạp vào cơ thể, chất này sẽ tác dụng với enzym nội sinh, tiết ra xeronin. Chất này có khả năng tự tái tạo lại tế bào giúp hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Quả nhàu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho việc điều trị bệnh tật

Bên cạnh đó, loại quả này cũng chứa rất nhiều các dưỡng chất tự nhiên như glucozit anthraquinonie, alkaloids, proxeronine, sterol… Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe chúng ta, giúp đẩy lùi bệnh tật.

Ngoài ra, khi phơi khô quả nhàu, các chuyên gia phân tích cũng thu được hơn 20 loại axit hữu cơ, các vitamin, khoáng chất. Cùng rất nhiều loại axit amin như: axit linoleic, vitamin B, C, canxi, kali, magie, protein… giúp tăng cường sức khỏe.

Chính những dưỡng chất này đã mang công dụng phòng ngừa và điều trị cho con người. Nhanh chóng chữa đau lưng, đau nửa đầu, điều trị chứng ho, cảm, phù. Cũng như cải thiện đau dây thần kinh, hỗ trợ người bị cao huyết áp, điều trị bệnh đái đường. Vị thuốc này cũng rất tốt cho phụ nữ, giúp cải thiện tình trạng băng huyết, điều hòa kinh nguyệt.

Cụ thể các tác dụng quả nhàu ngâm rượu như sau:

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Quả nhàu chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết tốt cho cơ thể. Trong loại quả này có tới hơn 130 loại vitamin và gần 150 chất dinh dưỡng như vitamin A, C, E, B1, B6, B12, canxi, sắt, đồng, kẽm, magie, axit folic, photpho… Vì vậy, khi bạn uống rượu ngâm quả nhàu có thể giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể để tăng cường sức khỏe.

Uống rượu nhàu bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Khi được bổ sung vào cơ thể, những vitamin có trong quả nhàu giúp đồng hóa và biến đổi thức ăn để tạo năng lượng cần cho hoạt động sống của các tế bào. Bên cạnh đó, bảo vệ tế bào khỏi bị tấn công bởi các gốc tự do được sinh ra trong quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Đồng thời tham gia bảo vệ cơ thể chống nhiễm trùng, khử độc và sửa chữa các cấu trúc bị tổn thương.

Hỗ trợ điều trị ung thư

Không chỉ tại Việt Nam, ở Mỹ, Nhật cũng đã tiến hành một vài cuộc nghiên cứu về tác dụng của quả nhàu ngâm rượu. Hầu hết các nghiên cứu này đều thấy rằng các thành phần hóa học trong quả nhàu có khả năng ức chế một số tế bào ung thư. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch sản xuất hoặc lưu hành các tế bào miễn dịch chuyên biệt. Đồng thời tạo ra hàng rào vật lý chống lại các vi sinh vật như vi khuẩn và virus, tăng cường miễn dịch cho cơ thể, ức chế không cho tế bào ung thư phát triển.

Hỗ trợ hệ thần kinh, chống trầm cảm

Quả nhàu ngâm rượu có tác dụng rất tốt trong việc an thần, cải thiện giấc ngủ và làm đẹp da. Vì chứa một lượng lớn Vitamin B6, Vitamin B3, Vitamin B12, Vitamin E… Đây đều là những dưỡng chất giúp cải thiện sức khỏe, tăng năng khả năng làm việc và đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Rượu quả nhàu tốt cho việc ổn định tâm trạng

Đặc biệt, vitamin B12 giúp ổn định tâm trạng, cải thiện năng lượng tinh thần, nhanh chóng làm giảm triệu chứng bệnh trầm cảm. Đây là vitamin có tác dụng quan trọng giữ cho các chất dẫn truyền thần kinh trong não khỏe mạnh.

Vì thế, bên cạnh việc uống quả nhàu ngâm rượu, bạn hãy ăn nhiều thực phẩm như thịt, gan và thận của gia cầm, sò, cá, sữa, các sản phẩm từ sữa, thịt bò… để bổ sung vitamin B12 cho cơ thể. Cải thiện tâm trạng và giảm các triệu chứng trầm cảm, cũng như thiện trí nhớ và sự tập trung, giúp bạn sống vui sống khỏe.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Quả nhàu ngâm rượu chữa bệnh gì? Một trong số đó là bệnh tiểu đường. Các chất chống oxy hóa có trong quả nhàu giúp tăng khả năng dung nạp lượng lớn glucose. Cung cấp các dưỡng chất quý làm giảm đường huyết trong cơ thể, giảm tình trạng kháng insulin, ngăn ngừa biến chứng và giảm đến mức thấp nhất các biến chứng của bệnh.

Quả nhàu ngâm rượu cũng hỗ trợ điều trị tiểu đường rất tốt

Không chỉ dùng để ngâm rượu chữa bệnh, hiện nay mọi người có thể chế biến, kết hợp tạo ra một vài món ăn ngon. Những món ăn vừa bổ dưỡng vừa trị bệnh như là ếch om lá nhàu, cật heo nướng lá nhàu…

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Cách chế biến quả nhàu ngâm rượu

Để chế biến quả nhàu ngâm rượu, tận dụng hết được lợi ích từ vị thuốc này mang lại thì bạn cần chọn được những quả non. Bởi những trái nhàu non có hàm lượng nhựa cao hơn và hạt mềm hơn. Rượu cũng dễ thấm sâu vào bên trong hơn trái chín.

Bạn nên ưu tiên sử dụng những trái nhàu tươi, mới đảm bảo được chất lượng quả cũng như chất lượng của rượu.

Bên cạnh đó, bạn cần ưu tiên sử dụng bình sứ để ngâm rượu. Bởi bình sứ mang đến hương vị ngon hơn so với bình nhựa hay bình thủy tinh. Còn rượu nên chọn rượu trắng để ngâm quả nhàu. Rượu có nồng độ từ 40 độ trở nên. Nếu được bạn có thể dùng rượu nếp để ngâm, chất lượng lại càng thơm ngon.

Cách làm:

Bước 1:

Rửa nhàu thật sạch. Rửa ít nhất 2 lần nước. Rửa nhẹ nhàng để không bị dập.

Bước 2:

Dùng dao sắc bổ dọc trái nhàu. Làm như vậy rượu ngấm vào trái nhàu nhanh hơn.

Bước 3:

Cho quả nhàu vào bình sau đó đổ rượu vào. Ngâm với tỉ lệ 1 kg quả nhàu với 1 lít rượu. Ngâm trong khoảng 50 ngày là có thể sử dụng được. Rượu ngâm quả nhàu ngâm càng lâu thì càng ngon.

Rượu quả nhàu tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, ngủ sâu giấc

Rượu trái nhàu uống rất thơm và ngon, hơn nữa mang lại rất nhiều tác dụng tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh. Không chỉ người bệnh, người bình thường uống loại rượu này cũng rất tốt, giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch và ngủ sâu giấc hơn.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được quả nhàu ngâm rượu có tác dụng gì? Tác dụng của trái nhàu rất đa dạng và phong phú. Để bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt giải độc, hạ huyết áp, hỗ trợ điều trị đau lưng mỏi gối, trị bệnh đau thắt lưng… bạn hãy thường xuyên sử dụng loại rượu này nhé!