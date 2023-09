Bạn đã biết quả nhàu ngâm rượu có tác dụng gì chưa?

Từ xa xưa, Đông y đã sử dụng cây nhàu chữa trị đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay. Hầu hết các bộ phận của cây này đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Đặc biệt là phần quả dùng để ngâm rượu sẽ mang lại nhiều công dụng chữa trị thần kỳ. Do đó, đây là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Quả nhàu có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người

Tuy nhiên, do y học hiện đại ngày càng phát triển nên người ta tìm đến Tây y nhiều hơn là Đông y. Có lẽ vì thế các vị thuốc được sử dụng trong Đông y ít người biết đến. Do đó, số người biết rõ quả nhàu ngâm rượu có tác dụng gì cũng không nhiều. Đây chính là một điều đáng tiếc bởi so với việc sử dụng các loại thuốc Tây thì sử dụng quả nhàu ngâm rượu an toàn và lành tính hơn rất nhiều.