Rượu chuối hột có tác dụng gì? Sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Đời sống 08/10/2020 11:39

Ngoài những công dụng phổ biến như chữa đau lưng mệt mỏi, trị biếng ăn, mất ngủ, cảm sốt… thì rượu chuối hột có tác dụng gì khác nữa? Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé!

Về mặt dược liệu chuối hột là loại quả đã từ lâu được ứng dụng trong việc điều trị bệnh. Loại cây trái tự nhiên mọc hoang này được xem là nông sản vàng ở vùng rừng núi Tây Bắc và Tây Nguyên. Trong Đông y, nhiều ghi chép cổ xưa đã đề cập đến công dụng của chuối hột trong giải độc, thoái nhiệt, lương huyết, lợi tiểu, sát trùng … Bên cạnh đó, vì có vị ngọt, chát và tính bình, khi vào cơ thể thì quy vào ba kinh là Tỳ – Phế – Can nên chuối hột còn dùng để chữa đau bụng, chữa chứng đầy bụng chướng hơi, trị sỏi thận, sỏi… Vì vậy, chuối hột được ngâm rượu để dùng dần và điều trị những căn bệnh này. 

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Rượu chuối hột chữa được nhiều bệnh tật 

Ngày này, nhờ vào kỹ thuật hiện đại, nhiều công trình nghiên cứu đã phát hiện ra những thành phần dược tính tốt của chuối hột. Vì vậy, họ càng đào sâu nghiên cứu về rượu chuối hột có tác dụng gì? Nhờ vậy, đã khám phá nhiều tác dụng tuyệt vời khác của loại rượu này. 

Rượu chuối hột - Loại rượu “vàng” của người đồng bào miền núi

Loại chuối hột được dùng để ngâm rượu là chuối hột rừng. Chủ yếu mọc ở các vùng rừng núi như Tây Bắc và Tây Nguyên. Không chỉ là dược liệu chữa bệnh mà nó còn là đặc sản của đồng bào miền núi. Bên cạnh đó, những buồng chuối rừng mang đầy hương vị của núi rừng, của đất trời giờ đây đã được nhiều người biết đến. Là món quà đặc sản núi rừng để làm quà biếu người thân, bạn bè làm thuốc.

Quả chuối hột rừng thường có cạnh, phần thịt nạc chứa nhiều hạt to với kích thước hạt từ 4-5mm. Thông thường quả to bằng ngón tay cái. Khi chín vỏ có vàng ươm, ăn vào thì ngọt lịm. Được coi là một đặc sản, chuối hột được dùng để ngâm rượu. Hương vị ngọt đậm đà dễ uống, tốt cho sức khỏe của con người.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như bí quyết ngâm rượu, người đồng bào dân tộc biến nó trở thành hàng hóa mua bán mang thêm nguồn thu nhập. 

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Chuối hột - Nông sản vàng của người đồng bào vùng cao

Loại thức uống này vừa nhâm nhi ngon miệng lại vừa có tác dụng như bài thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Vì vậy, mỗi khi vào mùa thu hoạch, người dân vùng cao đã lặn lội đi hái, mang về chế biến. Sau khi cắt mỏng sẽ mang đi phơi rồi ngâm với rượu cao độ. Rượu ngâm càng lâu càng tốt, có màu vàng tươi như rượu ngoại, mùi thơm nhẹ rất bổ dưỡng.

Thông thường, chuối hột nhỏ được ưa chuộng hơn loại to. Bởi chuối rừng loại nhỏ có nhiều hạt. Hạt là thành phần có chứa nhiều công dụng nhất trong quả chuối. Họ sẽ chọn những quả chuối tươi vừa chín gần tới để phơi khô và ngâm rượu. Rượu dùng để ngâm chuối hột có nồng độ từ 40 – 45 độ. Còn bình dùng để ngâm rượu là bình thủy tinh hoặc chum sành. Loại bình này bảo quản rượu lâu hơn và không gây ra các ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác dụng của rượu chuối hột?

Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều chất quý trong quả chuối hột. Trong phần hạt chứa các dưỡng chất như saponin, flavonoid anthocianosid, coumarin, hợp chất uronic, tanin, phytosterol, rất nhiều tinh dầu…

Ngoài ra, nó còn chứa nhiều hợp chất có ý nghĩa trong y học như: nore-pinephrin, serotinin, dopamin… Đây là những chất dùng để điều trị các loại bệnh như: 

Chữa sỏi thận

Sỏi thận điều trị càng sớm thì càng tốt, nhanh chóng loại bỏ được các biến chứng nguy hiểm, không bị suy thận. Do đó, khi phát hiện bị sỏi thận, bạn cần điều trị ngay. Khi sỏi còn nhỏ dễ điều trị bằng các mẹo trong dân gian. Uống rượu chuối hột có hiệu quả tốt cho bệnh nhân bị sỏi dưới 7mm. Nhanh chóng làm tan sỏi và được thải qua hệ bài tiết. Uống rượu chuối hột 2 lần/ngày vào lúc no. Thực hiện liên tục trong 3 tháng sẽ cho kết quả rất tốt.

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Chuối hột khô được ngâm rượu để trị sỏi thận

Bạn cần lưu ý, chỉ nên uống một cốc nhỏ, không nên uống quá nhiều. Bởi cái gì quá đều không tốt cho cơ thể. Khi nào rượu ngâm được khoảng 3 – 4 tháng thì mới có thể uống. 

Chữa bệnh dạ dày

Chuối hột rừng ngoài các dưỡng chất thực vật quý, còn chứa rất nhiều các thành phần cần thiết cho cơ thể, bao gồm: Carbohydrat, Protein, Sắt; Vitamin A; Phốt pho; Kali; Đường… Khi chín nó còn chứa rất nhiều thành phần fructooligosaccharides. Đây là hợp chất có công dụng tốt trong việc nuôi dưỡng  các loại vi khuẩn có lợi trong hệ đường ruột. Nhờ đó đường ruột có thể hoạt động một cách dễ dàng và nhanh chóng hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Vì vậy, rượu chuối hột rất thích hợp để sử dụng chữa bệnh đau dạ dày. Theo kinh nghiệm dân gian, nhiều người bị đau dạ dày sau khi dùng rượu chuối hột, có trường hợp khỏi bệnh hoàn toàn. Đặc biệt, những người bị bệnh viêm loét dạ dày có thể dùng chuối hột khô, xay mịn pha với nước uống hàng ngày. Các triệu chứng đau dạ dày sẽ được cải thiện khi bạn kiên trì và sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Quả chuối hột rừng khi xanh chứa nhiều tinh bột và chất chát. Khi chín, tinh bột chuyển thành đường sucrose, glucose, fructose, chứa tanin. Hơn thế nữa hột chuối chứa lượng lớn kali, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và các hoạt động của tế bào. Chất này cũng giúp điều chỉnh và ổn định mức insulin, giúp người bệnh kiểm soát tốt hơn. 

Bên cạnh đó, các loại vitamin A, B6, C trong chuối hột rừng cũng giúp tăng cường sức đề kháng, ổn định lượng đường huyết trong cơ thể một cách hiệu quả. 

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Quả chuối hột cũng có tác dụng tốt trong điều trị bệnh tiểu đường

Vì vậy, để giúp ổn định đường huyết một cách hiệu quả, bạn hãy uống một ly nhỏ rượu chuối khi đã ăn no. Uống 2 lần/ngày. Bên cạnh đó, bạn cần duy trì một chế độ ăn uống điều độ, lành mạnh. Trong thực đơn luôn cần được bổ sung nhiều chất xơ, rau xanh và đầy đủ chất dinh dưỡng. Các bữa ăn cần được chia nhỏ để luôn có được chỉ số đường huyết ổn định. Những thực phẩm như đường ngọt, nước uống đóng chai ngọt, rượu bia, thuốc lá… cần tránh xa. Bởi những thực phẩm này có thể làm tăng đường huyết đột ngột. 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần thường xuyên vận động để hỗ trợ tăng độ nhạy của insulin, cải thiện tình trạng kháng insulin trong cơ thể. Cũng như tăng sức dẻo dai và sức đề kháng trong cơ thể người bệnh. Đặc biệt, luôn có tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Đây là yếu tố rất cần thiết để chiến thắng được bệnh tật.

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- Chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, uống nhiều có tốt không?

Tiêu sưng, giảm đau nhức vai gáy

Rượu chuối hột rừng có khả năng giúp tiêu sưng cũng như giảm đau nhức vai gáy và trị thống phong hiệu quả. Mỗi ngày uống từ 2-3 lần, kiên trì trong một thời gian bạn sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện. 

Bên cạnh đó để tăng hiệu quả điều trị, người dân còn áp dụng bài thuốc: Quả chuối hột (rừng) 3g, củ ráy (rừng) 4g, khổ qua 1g, tỳ giải 2g. Sau đó mang sao vàng hạ thổ, xay nhuyễn, đóng 10g/gói. Ngày uống 2 - 3 gói pha nước đun sôi uống, không được cho đường vào.

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Chuối hột còn là hàng hóa tạo thêm thu nhập cho đồng bào vùng cao

Ngoài những công dụng trên, rượu chuối hột còn là “thần dược” đặc biệt cho sức khỏe sinh lý cả nam và nữ. Đặc biệt là với phái mạnh bị yếu sinh lý hoặc không thể đạt được thỏa mãn trong chuyện phòng the. Bạn uống 2 lần một ngày, mỗi lần uống khoảng ½ tách trà. Bạn dùng trong lúc ăn để không làm khó chịu cho dạ dày. Bên cạnh đó, bạn hãy nhiều thực phẩm tốt cho sinh lý như thịt bò, cá trạch, tôm đồng, cá chép…

Qua những thông tin trên đây, hy vọng phần nào bạn đã biết rõ được rượu chuối hột có tác dụng gì. Từ đây hãy áp dụng đúng cách để tận dụng được hết lợi ích từ nông sản vàng của người đồng bào miền núi. 

Chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, uống nhiều có tốt không?

Chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì, uống nhiều có tốt không?

Chuối hột từ lâu đã được biết đến với rất nhiều công dụng chữa bệnh, vậy chuối hột ngâm rượu có tác dụng gì?

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