Uống sinh tố chuối sữa mỗi ngày, bạn sẽ nhận được vô số lợi ích không thể ngờ này

Dưới đây là những lợi ích của sinh tố chuối sữa tươi mang lại cho sức khỏe đã được các nhà khoa học trên thế giới công nhận mà bạn nên biết.

Chuối là một loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng . Ngoài cách ăn trực tiếp, chuối còn có thể kết hợp với sữa để tạo thành món sinh tố không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng.

Thường xuyên dùng sinh tố chuối sữa sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc chứng đột quỵ nguy hiểm. Các chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới cho biết, bởi vì trong chuối có chứa nhiều kali - chất giúp xử lý các vấn đề về huyết áp cao từ đó ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả.

Pectin được tìm thấy trong chuối là một loại chất xơ hòa tan giúp duy trì mức cholesterol trong cơ thể. Nó làm giảm LDL hay còn gọi là cholesterol xấu, nhưng không ảnh hưởng đến cholesterol tốt.

Cải thiện tiêu hóa

Hệ tiêu hóa được cải thiện là một trong những lợi ích sinh tố chuối sữa mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Chất pectin có trong chuối là một chất xơ hòa tan có thể giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa của bạn và ngăn ngừa táo bón hữu hiệu.

Làm đẹp da

Trong sữa chứa nhiều vitamin A còn chuối lại sở hữu vô số các dưỡng chất có khả năng chống lão hóa và thúc đẩy sản sinh các tế bào mới. Điều này sẽ giúp bạn có một làn da trắng hồng, ít nếp nhăn và vô cùng khỏe mạnh.

Cung cấp năng lượng tức thời

Hầu hết chế độ ăn của các vận động viên chuyên nghiệp đều có sự xuất hiện của chuối, đặc biệt việc tiêu thụ chúng sau khi luyện tập sẽ giúp bổ sung phần nào phần năng lượng vừa tiêu hao.

Sinh tố chuối sữa giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thay vì dùng trực tiếp, bạn hãy uống một ly sinh tố chuối sữa để ngay lập tức nhận được glucose, fructose, sucrose giúp khôi phục lại năng lượng nhanh chóng.

Cải thiện tâm trạng

Nếu cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng buồn bã, bạn hãy dùng ngay một ly sinh tố chuối sữa để cải thiện tình trạng này nhanh chóng. Theo các nhà khoa học tại trường Đại học Harvard (Mỹ), trong chuối chứa nhiều tryptophan - chất có tác dụng giảm căng thẳng và trầm cảm nhanh chóng.

Cách làm sinh tố chuối sữa

Chuẩn bị:

Chuối chín: 2 quả

Sữa tươi: 200ml

Mật ong: 2 - 3 muỗng canh

Nước cốt chanh: 1 muỗng cà phê

Đá bào

Thực hiện:

Bước 1: Chuối mua về bạn lột vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Chuối cắt nhỏ trước khi cho vào máy xay sinh tố - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho chuối vào máy xay sinh tố, thêm mật ong cùng với sữa tươi.

Bước 3:Tiếp theo bạn cho nước cốt chanh và đá bào vào máy, đậy nắp và xay nhuyễn hỗn hợp.

Bước 4: Hỗn hợp sinh tố chuối sữa đã xay xong rót ra ly là có thể thưởng thức ngay.

Sinh tố chuối sữa đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Biết những lợi ích tuyệt vời của sinh tố chuối sữa kể trên, hy vọng bạn sẽ thường xuyên dùng loại thức uống này. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt!