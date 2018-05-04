Chuẩn bị bữa sáng lành mạnh cho cả nhà với yến mạch, dầu dừa, ca cao và chuối

Tránh ăn nhiều đường, chất béo không lành mạnh và đồ ăn đã qua chế biến là cách để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Thay vì aghĩ đến những loại thực phẩm này, tại sao bạn không vào bếp và tự tay làm bánh pancake dành tặng cả nhà. Vừa an toàn mà lại cực kỳ đơn giản.

Bữa sáng lành mạnh sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho cả ngày, đồng thời đảm bảo sức khỏe và tránh tăng cân đột ngột. Dưới đây là công thức làm bánh pancake cho bữa sáng chỉ với các nguyên liệu quen thuộc như yến mạch, chuối, ca cao và dầu dừa. Chắc chắn món ăn này sẽ giúp bạn có động lực dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hơn đấy.

Yến mạch là loại ngũ cốc rất tốt để dùng cho bữa sáng vì nó cung cấp một lượng lớn tinh bột, protein và chất xơ. Ngoài ra, yến mạch cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột và cân bằng hệ thần kinh. Thế nên, bạn sẽ hiếm khi cảm thấy lo lắng, chán nản hoặc cáu kỉnh.

Đối với những người đang gặp vấn đề về cân nặng thì ăn yến mạch cũng có nhiều tác dụng. Nhờ khả năng điều hòa lượng đường trong máu nên ăn yến mạch, bạn sẽ tránh được cảm giác thèm ăn đồ ngọt và đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn đấy.

Chuối

Chuối là trái cây lành mạnh, giàu tinh bột, vitamin A, B6, C, axit folic và các khoáng chất như kali và magie. Ngoài ra, chuối cũng có lượng chất xơ tốt. Ăn chuối giúp bổ sung nhiều năng lượng cho cơ thể, giảm huyết áp và thư giãn cơ bắp cũng như thần kinh.

Chuối. Ảnh minh họa: Internet.

Ca cao

Ca cao cũng làm giảm cholesterol và chăm sóc trái tim của bạn. Thêm vào đó, ca cao cũng làm giảm căng thẳng và cải thiện ham muốn tình dục một cách tự nhiên.

Dầu dừa

Một cách tốt để bổ sung chất béo cho cơ thể mà không lo bị thừa cân đó là dùng dầu dừa. Dầu dừa nguyên chất là một loại mỡ có lợi cho sức khỏe, đồng thời ngăn chặn chất béo tích lũy quanh vòng eo. Dầu dừa cũng giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất để đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Bữa sáng lành mạnh. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu:

1 quả trứng.

½ chén nước, sữa hoặc sữa thực vật (100ml).

1 thìa vani (10ml).

2 thìa đường nâu (24g).

2 thìa dầu dừa nguyên chất (30g).

1 chén yến mạch (90g).

2 quả chuối chín.

2 thìa bột ca cao (20g).

Cách thực hiện:

Đập trứng vào bát và thêm sữa hoặc nước, vani, đường nâu và dầu dừa vào. Khuấy thật đều.

Cho chuối chín nghiền nhuyễn và các nguyên liệu khác vào hỗn hợp rồi trộn đều một lần nữa.

Cho dầu vào chảo rồi bắt đầu rán bánh. Nên đun lửa nhỏ.

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có bữa sáng lành mạnh với yến mạch, dầu dừa, ca cao và chuối rồi. Thử ngay để làm bánh dành tặng cả nhà nhé. Chúc bạn thành công.