Chuẩn bị bữa sáng lành mạnh cho cả nhà với yến mạch, dầu dừa, ca cao và chuối

Vào bếp 04/05/2018 14:03

Ngoài việc mang đến một bữa sáng lành mạnh và ngon tuyệt thì bánh pancake từ chuối và yến mạch còn là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát cân nặng và kiểm soát cơn đói trong ngày.

Bữa sáng lành mạnh sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho cả ngày, đồng thời đảm bảo sức khỏe và tránh tăng cân đột ngột. Dưới đây là công thức làm bánh pancake cho bữa sáng chỉ với các nguyên liệu quen thuộc như yến mạch, chuối, ca cao và dầu dừa. Chắc chắn món ăn này sẽ giúp bạn có động lực dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hơn đấy.

Tại sao bạn nên chuẩn bị món bánh này cho bữa sáng?

Tránh ăn nhiều đường, chất béo không lành mạnh và đồ ăn đã qua chế biến là cách để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Thay vì aghĩ đến những loại thực phẩm này, tại sao bạn không vào bếp và tự tay làm bánh pancake dành tặng cả nhà. Vừa an toàn mà lại cực kỳ đơn giản.

Yến mạch

Yến mạch
Yến mạch. Ảnh minh họa: Internet.

Yến mạch là loại ngũ cốc rất tốt để dùng cho bữa sáng vì nó cung cấp một lượng lớn tinh bột, protein và chất xơ. Ngoài ra, yến mạch cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột và cân bằng hệ thần kinh. Thế nên, bạn sẽ hiếm khi cảm thấy lo lắng, chán nản hoặc cáu kỉnh.

Đối với những người đang gặp vấn đề về cân nặng thì ăn yến mạch cũng có nhiều tác dụng. Nhờ khả năng điều hòa lượng đường trong máu nên ăn yến mạch, bạn sẽ tránh được cảm giác thèm ăn đồ ngọt và đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn đấy.

Chuối

Chuối là trái cây lành mạnh, giàu tinh bột, vitamin A, B6, C, axit folic và các khoáng chất như kali và magie. Ngoài ra, chuối cũng có lượng chất xơ tốt. Ăn chuối giúp bổ sung nhiều năng lượng cho cơ thể, giảm huyết áp và thư giãn cơ bắp cũng như thần kinh.

Chuối
Chuối. Ảnh minh họa: Internet.

Ca cao

Ca cao cũng làm giảm cholesterol và chăm sóc trái tim của bạn. Thêm vào đó, ca cao cũng làm giảm căng thẳng và cải thiện ham muốn tình dục một cách tự nhiên.

Dầu dừa

Một cách tốt để bổ sung chất béo cho cơ thể mà không lo bị thừa cân đó là dùng dầu dừa. Dầu dừa nguyên chất là một loại mỡ có lợi cho sức khỏe, đồng thời ngăn chặn chất béo tích lũy quanh vòng eo. Dầu dừa cũng giúp cải thiện tốc độ trao đổi chất để đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Bữa sáng lành mạnh
Bữa sáng lành mạnh. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu:

  • 1 quả trứng.
  • ½ chén nước, sữa hoặc sữa thực vật (100ml).
  • 1 thìa vani (10ml).
  • 2 thìa đường nâu (24g).
  • 2 thìa dầu dừa nguyên chất (30g).
  • 1 chén yến mạch (90g).
  • 2 quả chuối chín.
  • 2 thìa bột ca cao (20g).

Cách thực hiện:

  • Đập trứng vào bát và thêm sữa hoặc nước, vani, đường nâu và dầu dừa vào. Khuấy thật đều.
  • Cho chuối chín nghiền nhuyễn và các nguyên liệu khác vào hỗn hợp rồi trộn đều một lần nữa.
  • Cho dầu vào chảo rồi bắt đầu rán bánh. Nên đun lửa nhỏ.

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có bữa sáng lành mạnh với yến mạch, dầu dừa, ca cao và chuối rồi. Thử ngay để làm bánh dành tặng cả nhà nhé. Chúc bạn thành công.

Bữa sáng đầy năng lượng với các món ăn ngon tuyệt từ yến mạch

Bữa sáng đầy năng lượng với các món ăn ngon tuyệt từ yến mạch

Giới thiệu công thức nấu ăn với yến mạch mà bạn không thể bỏ qua. Tất cả các nguyên liệu đều sẵn có và hợp với túi tiền của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bữa sáng lành mạnh Yến mạch bữa sáng heathy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày