Bữa sáng đầy năng lượng với các món ăn ngon tuyệt từ yến mạch

Thế nên, nếu đang tìm kiếm một món ăn nào đó với yến mạch để làm tặng cả nhà thì các công thức dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Yến mạch là loại ngũ cốc giàu chất xơ có giá trị dinh dưỡng cao. Nó chứa các axit amin thiết yếu giúp cơ thể loại bỏ những chất không mang lại lợi ích và có thể kết hợp dễ dàng với nhiều loại nguyên liệu khác.

Nguyên liệu cho 12 chiếc bánh: 1 chén đường (250g), 1/2 thanh bơ (150g), 1/4 cốc sữa (150ml), 2 muỗng canh bột sôcôla không đường (35g), 1 chén yến mạch tự nhiên (375g), 1 thìa cà phê vani (5ml), một chút muối.

Cho đường, bơ, sữa và socola vào trong một chiếc nồi sạch. Trộn thật đều rồi cho lên bếp đun với lửa vừa. Chú ý, thi thoảng khuấy đều để hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Khi hỗn hợp sôi và bơ chảy ra thì bạn cho vani và muối vào. Nấu trong 2 phút.

Bắc nồi ra khỏi bếp và thêm yến mạch vào. Trộn đều rồi để nguội trong 5 phút.

Dùng thìa múc hỗn hợp ra tạo hình miếng bánh. Để trong khoảng 1 giờ ở nhiệt độ phòng và sau đó, thưởng thức.

2. Bánh pancake từ yến mạch và chuối

Bánh pancake từ yến mạch và chuối. Ảnh minh họa: Internet.

Bánh pancake từ yến mạch và chuối là lựa chọn lý tưởng để thay thế cho các món ăn sáng quen thuộc như xôi, bánh giò hay xúc xích. Loại bánh này rất ngon và giàu protein nữa.

Nguyên liệu làm bánh cho 2 người ăn: 1 thìa mật ong (5ml), 3 quả trứng, 1 thìa vani (5ml), 2 quả chuối to (400g), 1 thìa quế (5g), 2 chén yến mạch (500g), và ½ chén nước (125ml).

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay. Trộn thật đều cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn.

Sau đó, cho hỗn hợp vào chảo rồi nấu trong 2 đến 3 phút và lật. Cho thêm một ít mật ong hoặc bột quế nếu thích.

Cho bát ra đĩa và thưởng thức.

3. Bánh yến mạch với sữa

Ngoài 2 gợi ý trên thì công thức số 3 này cũng là một lựa chọn dinh dưỡng tuyệt vời cho bữa sáng.

Thành phần: 250ml sữa, 125g yến mạch, 2 thìa bột vỏ chanh, 1 thanh quế dài 3 đến 4cm, 1 nhúm bột quế,

Cách làm:

Đổ sữa vào chảo rồi cho thêm bột vỏ chanh và bột quế vào.

Khi hỗn hợp sôi thì cho thêm yến mạch vào. Đun trong 5 phút.

Để hỗn hợp nguội rồi đổ ra bát hoặc chén. Cho thêm quế lên trên nếu muốn.

4. Bánh yến mạch, socola, dừa và mứt sữa (dulce de leche)

Bánh yến mạch, socola, dừa và mứt sữa (dulce de leche). Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu này dùng để làm 15 chiếc bánh: 2 chén yến mạch (500g), 5 thìa mứt sữa (75g), 6 thìa ca cao với đường (90g), 3 hoặc 4 thìa sữa (45 - 60ml), ½ chén bơ (125g) và 1 chén dừa (250g).

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu vào một chiếc bát to rồi xay nhuyễn.

Dùng tay vo hỗn hợp thành các miếng bánh rồi cho vào dầu dừa. Sau đó, đặt bánh vào tủ lạnh trong 20 đến 30 phút.

Chúc bạn thành công với những món ăn ngon từ yến mạch này.