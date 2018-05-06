Giảm mỡ thừa chưa bao giờ đơn giản đến thế nhờ sử dụng chuối xanh đông lạnh theo cách này

Mỡ thừa và vòng eo “bánh mì” luôn là nỗi ám ảnh của các cô nàng thừa cân. Giờ đây, bạn có thể tống khứ mỡ thừa ra khỏi cơ thể nhanh chóng chỉ với vài viên chuối xanh đông lạnh làm theo cách sau.

Chuối là loại quả quen thuộc được nhiều người yêu thích nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thường xuyên ăn chuối sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa táo bón, tăng cường miễn dịch, đồng thời giúp tăng cảm giác no và giảm cân hiệu quả. Đặc biệt, những dưỡng chất có trong chuối xanh không hề mất đi khi được đông lạnh mà ngược lại còn phát huy tối đa tác dụng giảm cân.

Những dưỡng chất trong chuối xanh mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Chuối xanh đông lạnh có tác dụng gì? Chuối xanh đông lạnh rất giàu tinh bột kháng. Đây là một chuỗi dài của tinh bột có khả năng kháng lại quá trình tiêu hóa, nó hoạt động như một chất xơ hòa tan trong cơ thể và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt giúp giảm cân và giảm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, tinh bột kháng còn có khả năng làm chậm sự hấp thụ thức ăn và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Chính điều này sẽ giúp lượng calo hấp thụ vào cơ thể ít hơn. Ngoài ra, tinh bột kháng có trong chuối xanh có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể để đốt cháy chất béo nhanh chóng, nhờ đó bạn có thể sở hữu vóc dáng thon gọn mà chẳng hề tốn quá nhiều công sức.

Tinh bột kháng có trong chuối xanh có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể để đốt cháy chất béo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Cách làm chuối xanh đông lạnh để giảm cân Nguyên liệu: - 3 quả chuối xanh - 1 thìa cà phê muối biển Hướng dẫn thực hiện: Chuối xanh bạn đem rửa sạch và gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Sau đó cho chuối đã chuẩn bị vào chậu nước, hòa tan vào một chút muối biển và ngâm trong khoảng 15-20 phút để loại bỏ nhựa chuối, giúp chuối không bị thâm đen. Ngâm chuối xanh trong nước muối - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, bạn vớt chuối ra rửa qua với nước rồi dùng dao cắt chuối thành từng khúc nhỏ. Bắc nồi nước lên bếp, cho chuối xanh cắt lát vào nồi luộc chín khoảng 3 phút. Tiếp đến bạn tắt bếp và vớt chuối ra rổ để ráo nước, không nên luộc quá lâu làm chuối bị nát sẽ giảm bớt tác dụng vốn có của nó. Chuối sau khi luộc xong cho vào máy xay xay nhuyễn khoảng 2 phút. Đổ hỗn hợp chuối xay nhuyễn vào khay đá rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, để trong ngăn đá tủ lạnh rồi dùng dần. Xay nhuyễn chuối xanh rồi cho vào khay đá đông lạnh - Ảnh minh họa: Internet Cách dùng: Mỗi ngày bạn lấy 5 viên đá chuối xanh hòa tan với chút nước lọc. Chờ đá tan ra hết rồi mới uống. Kiên trì uống nước chuối xanh trong vòng 7 ngày bạn sẽ thấy mỡ thừa giảm đáng kể, vóc dáng thon gọn và vòng eo “con kiến” sẽ không còn là ước mơ nữa. Chúc bạn thành công với cách làm chuối xanh đông lạnh để giảm cân cực đơn giản này tại nhà nhé!

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