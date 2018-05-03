Dẹp tan mỡ bụng nhờ cách làm sinh tố chuối giảm cân vừa ngon vừa mát lại bổ dưỡng

Có nhiều loại sinh tố hoa quả khác nhau có tác dụng giải khát và làm đẹp da, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng để có thể giảm cân hiệu quả trong mùa hè, bạn cũng có thể tận dụng cách làm sinh tố chuối cực đơn giản dưới đây, đảm bảo vừa ngon lại vừa đánh tan mỡ bụng.

Mùa hè là thời gian cơ thể cần dung nạp một lượng nước nhiều hơn bao giờ hết, và một loại thức uống bổ dưỡng giúp giải nhiệt và tốt cho sức khỏe phổ biến trong mùa hè đó là sinh tố.

Lợi ích của sinh tố chuối

Chuối cung cấp cho cơ thể một lượng lớn protein và canxi, giúp cơ thể no lâu và có đủ năng lượng để hoạt động. Chất xơ cũng là một thành phần chiếm phần lớn trong quả chuối, giúp đẹp dáng, đẹp da và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Nếu như những loại nước ép, sinh tố bên ngoài, bạn thường không kiểm soát được họ cho bao nhiêu đường và chất tạo mùi vào thì tự làm sinh tố chuối tại nhà có thể đảm bảo cắt giảm 100% lượng đường, giúp giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, sinh tố chuối còn là thức uống bổ sung hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như kali, magiê, kẽm. Sinh tố chuối kết hợp với các loại hạt là món đồ uống giải khát giảm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, giúp giảm mỡ bụng cực nhanh và có lợi cho sức khỏe.

Sinh tố chuối không chỉ giúp giảm cân mà còn rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách làm sinh tố chuôi giảm cân cực đơn giản

Chỉ cần khoảng 20 phút là bạn đã có ngay một cốc sinh tố chuối giảm cân siêu tốc, vừa ngon vừa mát lại không sợ béo.

Thông tin dinh dưỡng trong 1 ly sinh tố chuối:

- Năng lượng: 233 cal

- Chất béo: 8,3g

- Protein: 7,6g

- Carbs: 31,2g

- Chất xơ: 1,7g

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 1 quả chuối chín

- 8-10 hạt nho khô

- 5 hạt hạnh nhân

- 5-6 hạt điều rang

- 1 thìa canh mật ong

- 1 chén con sữa đậu nành

- ½ chén nước

- 7-8 viên đá

Quy trình thực hiện sinh tố chuối giảm cân

Muốn giảm cân hiệu quả bằng sinh tố chuối cần phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học - Ảnh: Internet

- Ngâm các loại hạt khô trong nước khoảng 15 phút

- Xay nhuyễn chuối cùng với các loại hạt đã ngâm trong máy xay sinh tố, thêm mật ong, sữa và đá vào và tiếp tục xay

- Đổ ra ly và thưởng thức, bạn có thể thêm một vài viên đá để sinh tố loãng ra dễ uống hơn

Với món sinh tố chuối giảm cân này, tuyệt đối không dùng đường hoặc sữa động vật vì sẽ làm chậm tiến trình giảm cân, thậm chí phản tác dụng khiến cơ thể bạn tích mỡ nhiều hơn. Bạn nên sử dụng sinh tố chuối để uống vào mỗi bữa sáng và bữa tối. Nếu cảm thấy đói bụng, có thể ăn thêm 1-2 quả trứng gà luộc, dưa chuột hoặc salad giảm cân để tránh cho cơ thể bị đói dẫn tới đau dạ dày.

Chế độ giảm cân với sinh tố chuối rất đơn giản, bạn nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày thành khoảng 6 bữa mỗi ngày và có thể dùng sinh tố chuối vào các bữa phụ để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Một chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh với nhiều rau xanh và hạn chế các loại thịt đỏ sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn mà không cảm thấy mệt mỏi.

Chúc các bạn thành công!